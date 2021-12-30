В Центральную больницу Константинополя патриарх попал 24 декабря. До этого его тест на коронавирус показал положительный результат.

Раньше Россия мечтает управлять мировым православием, но этого никогда не будет, – Варфоломей

Патриарх продолжил работу после госпитализации

В больнице Варфоломей работал с документами и письмами, которые ему привозили из офиса. Выписали главу Церкви утром 30 декабря, до 3-4 января он еще будет дома на самоизоляции. После этого патриарх вернется в свой офис в Фанаре.

По информации медиков, Вселенский патриарх перенес болезнь в лёгкой форме. Обнаружили недуг во время планового тестирования в офисе. В больнице Варфоломей находился только для наблюдения и с профилактической целью.

Что известно о болезни Варфоломея:

  • Первоначально Варфоломея вакцинировали против коронавируса китайской вакциной. Только она была в наличии в Турции.
  • Уже со временем патриарха полностью привили препаратом Pfizer/BioNTech.
  • Варфоломей заявил, что испытывал только легкие симптомы.
  • Обязанности патриарха исполнял Митрополит Халкидонский Эммануил.

Читайте также Патриарх Варфоломей попал в больницу в Штатах

Смотрите видео о самых распространенных мифах о вакцинации: