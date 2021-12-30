До Центральної лікарні Константинополя патріарх потрапив 24 грудня. До цього його тест на коронавірус показав позитивний результат.
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Патріарх продовжив працювати після госпіталізації
У лікарні Варфоломій працював з документами та листами, які йому привозили з офісу. Виписали главу Церкви вранці 30 грудня, до 3 – 4 січня він ще буде вдома на самоізоляції. Вже після цього патріарх повернеться у свій офіс у Фанарі.
За інформацією медиків, Вселенський патріарх переніс хворобу у легкій формі. Виявили недугу під час планового тестування в офісі. У лікарні Варфоломій перебував лише задля нагляду та з профілактичною метою.
Що відомо про хворобу Варфоломія:
- Спочатку Варфоломія вакцинували проти коронавірусу китайською вакциною. Лише вона була у наявності в Туреччині.
- Вже згодом патріарха повністю щепили препаратом Pfizer/BioNTech.
- Варфоломій заявив, що відчував лише легкі симптоми.
- Обов'язки патріарха виконував Митрополит Халкідонський Еммануїл.
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