Во всем Киеве после обстрела нет воды

Из-за российских обстрелов 23 ноября поставки воды приостановлены во всем Киеве.

Киев остался без воды

О приостановке поставок воды в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Чиновник сообщил, что специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить.

Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице, – написал Виталий Кличко в обращении к киевлянам.

Новая ракетная атака России

23 ноября Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Большинство вражеских ракет сбили украинские ПВО, однако части все же удалось прорваться и нанести вред.

В частности, от российских ракет пострадала столица Украины – враг попал в инфраструктурный объект. В Киевской области российская ракета попала в жилой дом, в результате чего минимум 3 человека погибли .

Новый российский обстрел спровоцировал не только разрушение, но массовое отключение света, от чего пострадала не только Украина, но и соседняя Молдова.