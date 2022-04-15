Всем в укрытие: в большинстве областей воздушная тревога
15 апреля 2022 , 11:51Читати новину українською
В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Не пренебрегайте своей безопасностью и спуститесь в укрытие.
В укрытиях нужно быть, пока сирена не известит об отбое. Следите за сообщениями местной власти.
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Где объявили тревогу
Тревогу объявили в следующих областях:
- Киевской и Киеве;
- Львовской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Тернопольской;
- Черновицкой;
- Хмельницкий;
- Волынский;
- Ровненской;
- Житомирской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Луганский;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Одесской.
Интересно – объяснение от Арестовича о том, как работает воздушная тревога: смотрите видео