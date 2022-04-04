Всем в укрытие: в большинстве областей воздушная тревога

4 апреля 2022 , 18:32
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Днем 4 апреля во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Жителям этих регионов нужно немедленно пройти в укрытие.

В укрытиях нужно находиться до отбоя тревоги, о котором известит сирена. Следите за сообщениями местных администраций и не пренебрегайте своей безопасностью.

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Где объявили тревогу

  • Киев и Киевская область;
  • Львовская область;
  • Волынская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Житомирская область;
  • Винницкая область;
  • Черниговская область;
  • Черкасская область;
  • Полтавская область;
  • Кировоградская область;
  • Днепропетровская область;
  • Николаевская область;
  • Запорожская область;
  • Сумская область;
  • Одесская область;
  • Волновахский район;
  • Краматорский район.

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Автор: Іван Магуряк