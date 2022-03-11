Всем в укрытие: в Киеве и Житомире воздушная тревога
11 марта 2022 , 23:12Читати новину українською
В Киеве и Житомире была объявлена воздушная тревога. Всем жителям столицы нужно спуститься в укрытие.
В укрытиях следует находиться до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Если вблизи вас нет укрытий, вы можете спуститься в подвал. Если и такой возможности нет – лучший вариант закрыться в ванной комнате. Жители столицы могут спуститься в метро, которое во время войны служит укрытием.
Карта укрытий в Киеве
Адреса укрытий в Житомире вы можете найти здесь.