Всем в укрытие: в Киеве и Житомире воздушная тревога

В Киеве и Житомире была объявлена воздушная тревога. Всем жителям столицы нужно спуститься в укрытие.

В укрытиях следует находиться до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Если вблизи вас нет укрытий, вы можете спуститься в подвал. Если и такой возможности нет – лучший вариант закрыться в ванной комнате. Жители столицы могут спуститься в метро, которое во время войны служит укрытием.

Карта укрытий в Киеве

Адреса укрытий в Житомире вы можете найти здесь.