Всем в укрытие: воздушная тревога в Киеве, Житомире и Полтаве

В Киеве, Житомире и Полтаве была объявлена воздушная тревога. Всем жителям этих городов нужно спуститься в укрытие.

Если поблизости нет укрытий, нужно спуститься в подвал дома или закрыться в ванной комнате. Там нужно быть до тех пор, пока сирена не известит об отбое.

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Карты укрытий в Киеве, Житомире и Чернигове вы можете найти по ссылке, нажав на город.

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