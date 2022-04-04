Всем в укрытия: почти по всей стране воздушная тревога

4 апреля 2022 , 23:01
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Около 22:48 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Почти во всех областях прозвучали сирены.

Всем жителям областей, в которых звучит сирена, нужно спуститься в укрытие. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

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Где объявили воздушную тревогу

Вечером воздушную тревогу объявили в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Львовской области;
  • Закарпатской области;
  • Волынской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Ровненской области;
  • Житомирской области;
  • Хмельницкой области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Черниговской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Николаевской области;
  • Луганской области.

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Автор: Іван Магуряк