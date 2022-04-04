Всем в укрытия: почти по всей стране воздушная тревога
4 апреля 2022 , 23:01Читати новину українською
Около 22:48 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Почти во всех областях прозвучали сирены.
Всем жителям областей, в которых звучит сирена, нужно спуститься в укрытие. Не пренебрегайте собственной безопасностью.
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Где объявили воздушную тревогу
Вечером воздушную тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Львовской области;
- Закарпатской области;
- Волынской области;
- Ивано-Франковской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Ровненской области;
- Житомирской области;
- Хмельницкой области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Черниговской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Николаевской области;
- Луганской области.
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