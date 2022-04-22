Всемирный банк выделит 4,8 миллиарда долларов на восстановление Украины, – Зеленский

Все с нетерпением ждут победы Украины и обещают предоставить деньги на восстановление страны. В частности, Всемирный банк заявил, что выделит нам 4,8 миллиарда долларов.

Перед этим, 21 апреля, президент Владимир Зеленский обратился во Всемирный банк во время министерского круглого стола.

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А уже в пятницу, 22 апреля, Всемирный банк сообщил, что выделит 4,8 миллиарда долларов для восстановления Украины.

Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью сможем быстро восстановить государство,

– заявил Зеленский.

К слову, премьер Денис Шмыгаль попросил, чтобы международные партнеры предоставили Украине специальные права заимствования, эмитируемые МВФ. По его словам, это позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита.

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