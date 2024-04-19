Неочевидная цель проведения такого "фестиваля молодежи" для россиян – найти и завербовать потенциальных иностранных агентов влияния, которые будут озвучивать пророссийские нарративы в мире. Пока часть иностранцев была в Сочи, небольшую группу граждан других стран развлекало "Министерство молодежи ЛНР".

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Экскурсии в Луганске

Во время проведения Всемирного фестиваля молодежи группа иностранцев в Луганске прошлись маршем по главным улицам оккупированного города, а также возложила цветы к памятнику советским солдатам и бойцам незаконных вооруженных формирований, которые воевали против Украины. Кроме этого, юношам и девушкам предлагали послушать пропагандистскую экскурсию, посмотреть концерт и встретиться с так называемой "властью".

Стоит выделить и пресс-конференцию, на которой иностранцев показали в совершенно другом амплуа. Трех участников фестиваля молодежи "ознакомили с подготовкой к президентским выборам". Однако оккупационное издание в сюжете называло граждан стран Африки "международными экспертами". Тем самым они сделали свой маленький вклад в имитацию выборов.

Студентов из Африки в Луганске показали как "международных экспертов" / КіЬОгг

Также россияне и иностранцы в "луганской части фестиваля" заявили об объединении некоторых вузов. Например, Донбасский государственный технический университет в оккупированном Алчевске будет иметь "филиалы в странах Африки". Фейковый ректор учебного заведения заявил об этом, отвечая на вопрос студента из Намибии, которого россияне также назвали "международным экспертом".

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