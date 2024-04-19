Неочевидна мета проведення такого "фестивалю молоді" для росіян – знайти та завербувати потенційних іноземних агентів впливу, які озвучуватимуть проросійські наративи в світі. Поки частина іноземців була у Сочі, невелику групку громадян інших країн розважало "Міністерство молоді ЛНР".
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Екскурсії у Луганську
Під час проведення Всесвітнього фестивалю молоді група іноземців у Луганську пройшлися маршем головними вулицями окупованого міста, а також поклала квіти до пам’ятника радянським солдатам і бійцям незаконних збройних формувань, які воювали проти України. Окрім цього, юнакам та дівчатам пропонували послухати пропагандистську екскурсію, подивитися концерт та зустрітися з так званою "владою".
Варто виділити і пресконференцію, на якій іноземців показали у зовсім іншому амплуа. Трьох учасників фестивалю молоді "ознайомили з підготовкою до президентських виборів". Проте окупаційне видання у сюжеті називало громадян країн Африки "міжнародними експертами". Цим самим вони зробили свій маленький внесок в імітацію виборів.
Студентів з Африки у Луганську показали як "міжнародних експертів" / КibOrg
Також росіяни та іноземці у "луганській частині фестивалю" заявили про об'єднання деяких вишів. Наприклад, Донбаський державний технічний університет в окупованому Алчевську матиме "філії у країнах Африки". Фейковий ректор навчального закладу заявив про це, відповідаючи на питання студента з Намібії, якого росіяни також назвали "міжнародним експертом".
Окуповані території: новини
- Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів, що росіяни планують різні заходи з "побєдобєсія" до 9 травня на тимчасово окупованих територіях. Однак лишилося дуже мало людей, перед ким можна демонструвати це.
- Так, у місті Зоринськ Луганської області залишилося близько 10 – 20% населення від тієї кількості, яка була у 2014 році до війни. У Ровеньках, наприклад, залишилося близько 40%. В Антрациті – 35 – 40%. Важливо, що це тилові міста, тобто навіть попри відсутність обстрілів там ситуація з населенням жахлива.
- Варто зазначити, що росіяни почали масово забирати квартири в українців на тимчасово окупованих територіях. Після того, як там провели так звані "вибори президента Росії", вони почали "юридично" переводити житло у "державну власність Росії".