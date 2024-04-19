Неочевидна мета проведення такого "фестивалю молоді" для росіян – знайти та завербувати потенційних іноземних агентів впливу, які озвучуватимуть проросійські наративи в світі. Поки частина іноземців була у Сочі, невелику групку громадян інших країн розважало "Міністерство молоді ЛНР".

Дивіться також Підводна війна та мільярд людей без інтернету: чим загрожують атаки Росії на підводні кабелі

Екскурсії у Луганську

Під час проведення Всесвітнього фестивалю молоді група іноземців у Луганську пройшлися маршем головними вулицями окупованого міста, а також поклала квіти до пам’ятника радянським солдатам і бійцям незаконних збройних формувань, які воювали проти України. Окрім цього, юнакам та дівчатам пропонували послухати пропагандистську екскурсію, подивитися концерт та зустрітися з так званою "владою".

Варто виділити і пресконференцію, на якій іноземців показали у зовсім іншому амплуа. Трьох учасників фестивалю молоді "ознайомили з підготовкою до президентських виборів". Проте окупаційне видання у сюжеті називало громадян країн Африки "міжнародними експертами". Цим самим вони зробили свій маленький внесок в імітацію виборів.

Студентів з Африки у Луганську показали як "міжнародних експертів" / КibOrg

Також росіяни та іноземці у "луганській частині фестивалю" заявили про об'єднання деяких вишів. Наприклад, Донбаський державний технічний університет в окупованому Алчевську матиме "філії у країнах Африки". Фейковий ректор навчального закладу заявив про це, відповідаючи на питання студента з Намібії, якого росіяни також назвали "міжнародним експертом".

Окуповані території: новини