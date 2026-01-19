Будут говорить об урегулировании войны: посланник Кремля приедет в Давос для переговоров с США

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе и встретиться там с представителями США. Стороны планируют обсудить мирное урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщает издание Reuters, передает 24 Канал.

Что будут обсуждать стороны?

По данным издания, Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум, чтобы встретиться с американской делегацией и обсудить мирный план по войне в Украине. Эту информацию подтвердил и глава украинской делегации Рустем Умеров, заявив, что переговоры с официальными лицами США продолжатся в Давосе на этой неделе.

Журналист издания Axios Барак Равид отметил, что встреча российского представителя со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером должна состояться 20 января.

Кто еще посетит Всемирный экономический форум?

В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

По информации СМИ, участие в мероприятии планирует принять президент США Дональд Трамп, также ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского.

Вероятно, именно на полях форума Украина и Соединенные Штаты могут подписать финальное соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 миллиардов долларов.

