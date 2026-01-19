Будут говорить об урегулировании войны: посланник Кремля приедет в Давос для переговоров с США
- Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев планирует обсудить с делегацией США мирное урегулирование войны в Украине во время Всемирного экономического форума в Давосе.
- Ожидается, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский также посетят форум, где могут подписать соглашение по восстановлению Украины на сумму около 800 миллиардов долларов.
Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе и встретиться там с представителями США. Стороны планируют обсудить мирное урегулирование войны в Украине.
Об этом сообщает издание Reuters, передает 24 Канал.
Что будут обсуждать стороны?
По данным издания, Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум, чтобы встретиться с американской делегацией и обсудить мирный план по войне в Украине. Эту информацию подтвердил и глава украинской делегации Рустем Умеров, заявив, что переговоры с официальными лицами США продолжатся в Давосе на этой неделе.
Журналист издания Axios Барак Равид отметил, что встреча российского представителя со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером должна состояться 20 января.
Кто еще посетит Всемирный экономический форум?
В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.
По информации СМИ, участие в мероприятии планирует принять президент США Дональд Трамп, также ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского.
Вероятно, именно на полях форума Украина и Соединенные Штаты могут подписать финальное соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 миллиардов долларов.
Что известно о ходе мирных переговоров?
По словам Рустема Умерова, в течение двух дней украинская делегация совместно с представителями США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Даниэлем Дрисколлом работала в Соединенных Штатах.
Во время переговоров стороны согласовывали экономическое развитие Украины и гарантии безопасности. Представители обеих сторон сосредотачивались на практических механизмах реализации и имплементации.
Следующий этап консультаций между Украиной и США состоится в Давосе, где будут обсуждаться практические механизмы реализации гарантий безопасности для Украины.