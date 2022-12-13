Всеобщая мобилизация в 2023 году: кого из украинцев могут призвать в первую очередь

В Украине продолжили действие военного положения, а вместе с ним – всеобщей мобилизации. Рассказываем, кого из украинцев могут в первую очередь отправить призвать на службу в 2023 году.

Напомним, что повестку могут вручить каждому военнообязанному в возрасте от 18 до 60 лет. Далее мы расскажем, кого будут набирать в армию в первую очередь в 2023 году.

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Кого будут призывать в службу в 2023 году

Прежде всего, это касается военнообязанных мужчин. Тех, кто имеет возможность нести службу. В военкоматах заинтересованы в наборе к службе тех, у кого есть военный и боевой опыт.

Но военное руководство не отрицает тот факт, что могут набирать мужчин без боевого опыта. Это может происходить, если у них есть необходимая специализация. Такими военнообязанными доукомплектовываются подразделения.

Что это значит? Если в армии не хватает людей определенных профессий, то их будут призывать в первую очередь. Этот шаг позволит закрывать недокомплект подразделений.

Четыре этапа всеобщей мобилизации

Прежде чем отправлять на военную службу, призванных мужчин отправляют на обучение. Без них нет права посылать на фронт.

Заметим, что в идеале всеобщая мобилизация должна проходить в четыре этапа. Их должны внедрять в зависимости от того, насколько активны боевые действия.

Первая волна – оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих, которым не больше 40 лет. У них есть боевой опыт, а также они служили в армии. В основном говорится о ветеранах АТО или бойцах ООС.

– оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих, которым не больше 40 лет. У них есть боевой опыт, а также они служили в армии. В основном говорится о ветеранах АТО или бойцах ООС. Вторая волна – бывшие военнослужащие. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу до 2014 года или служил по контракту, но не попал под первую волну.

– бывшие военнослужащие. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу до 2014 года или служил по контракту, но не попал под первую волну. Третья волна – мобилизационный резерв. В этом случае говорится об офицерах запаса, а также военнообязанных, которые в свое время окончили военные кафедры вузов.

– мобилизационный резерв. В этом случае говорится об офицерах запаса, а также военнообязанных, которые в свое время окончили военные кафедры вузов. Четвертая волна – общественный резерв. В этом случае призывают в армию всех граждан, у которых отсутствуют ограничения как по возрасту, так и по состоянию здоровья.

Но следует отметить, что на государственном уровне эти очереди мобилизации не определены. А это значит, что официально они не действуют. Так что вам могут вручить повестку в любой момент, и нужно быть готовыми отправиться в военкомат.

В этом материале мы рассказывали об альтернативной службе в Украине. Узнайте, действует ли она во время войны и кто ее может пройти.