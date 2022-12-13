Всеобщая мобилизация в 2023 году: кого из украинцев могут призвать в первую очередь
В Украине продолжили действие военного положения, а вместе с ним – всеобщей мобилизации. Рассказываем, кого из украинцев могут в первую очередь отправить призвать на службу в 2023 году.
Напомним, что повестку могут вручить каждому военнообязанному в возрасте от 18 до 60 лет. Далее мы расскажем, кого будут набирать в армию в первую очередь в 2023 году.
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Кого будут призывать в службу в 2023 году
Прежде всего, это касается военнообязанных мужчин. Тех, кто имеет возможность нести службу. В военкоматах заинтересованы в наборе к службе тех, у кого есть военный и боевой опыт.
Но военное руководство не отрицает тот факт, что могут набирать мужчин без боевого опыта. Это может происходить, если у них есть необходимая специализация. Такими военнообязанными доукомплектовываются подразделения.
Что это значит? Если в армии не хватает людей определенных профессий, то их будут призывать в первую очередь. Этот шаг позволит закрывать недокомплект подразделений.
Четыре этапа всеобщей мобилизации
Заметим, что в идеале всеобщая мобилизация должна проходить в четыре этапа. Их должны внедрять в зависимости от того, насколько активны боевые действия.
- Первая волна – оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих, которым не больше 40 лет. У них есть боевой опыт, а также они служили в армии. В основном говорится о ветеранах АТО или бойцах ООС.
- Вторая волна – бывшие военнослужащие. Речь идет о тех, кто проходил срочную службу до 2014 года или служил по контракту, но не попал под первую волну.
- Третья волна – мобилизационный резерв. В этом случае говорится об офицерах запаса, а также военнообязанных, которые в свое время окончили военные кафедры вузов.
- Четвертая волна – общественный резерв. В этом случае призывают в армию всех граждан, у которых отсутствуют ограничения как по возрасту, так и по состоянию здоровья.
Но следует отметить, что на государственном уровне эти очереди мобилизации не определены. А это значит, что официально они не действуют. Так что вам могут вручить повестку в любой момент, и нужно быть готовыми отправиться в военкомат.
В этом материале мы рассказывали об альтернативной службе в Украине. Узнайте, действует ли она во время войны и кто ее может пройти.