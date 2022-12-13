Нагадаємо, що повістку можуть вручити кожному військовозобов'язаному віком від 18 до 60 років. Далі ми розповімо, кого набиратимуть до війська у першу чергу у 2023 році.
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Кого призиватимуть до служби у 2023 році
Передовсім це стосується військовозобов'язаних чоловіків. Тих, хто має можливість нести службу. У військкоматах зацікавлені у наборі до служби тих, у кого є військовий і бойовий досвід.
Але військове керівництво не заперечує той факт, що можуть набирати також чоловіків без бойового досвіду. Це може відбуватися, якщо у них є необхідна спеціалізація. Такими військовозобов'язаними доукомплектовують підрозділи.
Що це означає? Якщо у війську не вистачає людей певних професій, то саме їх призиватимуть у першу чергу. Цей крок дозволить закривати недокомплект підрозділів.
Чотири етапи загальної мобілізації
Зауважимо, що в ідеалі загальна мобілізація мала б відбуватися в чотири етапи. Їх мали б впроваджувати у залежності від того, наскільки активні бойові дії.
- Перша хвиля – оперативний резерв. Мовиться про колишніх військовослужбовців, котрим не більше 40 років. У них наявний бойовий досвід, а також вони служили в армії. Здебільшого мовиться про ветеранів АТО або бійців ООС.
- Друга хвиля – колишні військовослужбовці. Мовиться про тих, хто проходив строкову службу до 2014 року або ж служив за контрактом, але не потрапив під першу хвилю.
- Третя хвиля – мобілізаційний резерв. У цьому випадку мовиться про офіцерів запасу, а також військовозобов'язаних, котрі свого часу закінчили військові кафедри вишів.
- Четверта хвиля – громадський резерв. У цьому випадку призивають до війська усіх громадян, у котрих відсутні обмеження як за віком, так і за станом здоров'я.
Але мусимо зауважити, що на державному рівні ці черги мобілізації не визначені. А це означає, що офіційно вони не діють. Тож вам можуть вручити повістку у будь-який момент, і потрібно бути готовими вирушити до військкомату.
У цьому матеріалі ми розповідали про альтернативну службу в Україні. Дізнайтеся, чи діє вона під час війни та хто може її пройти.