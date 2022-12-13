Нагадаємо, що повістку можуть вручити кожному військовозобов'язаному віком від 18 до 60 років. Далі ми розповімо, кого набиратимуть до війська у першу чергу у 2023 році.

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Кого призиватимуть до служби у 2023 році

Передовсім це стосується військовозобов'язаних чоловіків. Тих, хто має можливість нести службу. У військкоматах зацікавлені у наборі до служби тих, у кого є військовий і бойовий досвід.

Але військове керівництво не заперечує той факт, що можуть набирати також чоловіків без бойового досвіду. Це може відбуватися, якщо у них є необхідна спеціалізація. Такими військовозобов'язаними доукомплектовують підрозділи.

Що це означає? Якщо у війську не вистачає людей певних професій, то саме їх призиватимуть у першу чергу. Цей крок дозволить закривати недокомплект підрозділів.

Увага! Перш ніж відправляти на військову службу, призваних чоловіків відправляють на навчання. Без них не мають права посилати на фронт.

Чотири етапи загальної мобілізації

Зауважимо, що в ідеалі загальна мобілізація мала б відбуватися в чотири етапи. Їх мали б впроваджувати у залежності від того, наскільки активні бойові дії.

Перша хвиля – оперативний резерв. Мовиться про колишніх військовослужбовців, котрим не більше 40 років. У них наявний бойовий досвід, а також вони служили в армії. Здебільшого мовиться про ветеранів АТО або бійців ООС.

– оперативний резерв. Мовиться про колишніх військовослужбовців, котрим не більше 40 років. У них наявний бойовий досвід, а також вони служили в армії. Здебільшого мовиться про ветеранів АТО або бійців ООС. Друга хвиля – колишні військовослужбовці. Мовиться про тих, хто проходив строкову службу до 2014 року або ж служив за контрактом, але не потрапив під першу хвилю.

– колишні військовослужбовці. Мовиться про тих, хто проходив строкову службу до 2014 року або ж служив за контрактом, але не потрапив під першу хвилю. Третя хвиля – мобілізаційний резерв. У цьому випадку мовиться про офіцерів запасу, а також військовозобов'язаних, котрі свого часу закінчили військові кафедри вишів.

– мобілізаційний резерв. У цьому випадку мовиться про офіцерів запасу, а також військовозобов'язаних, котрі свого часу закінчили військові кафедри вишів. Четверта хвиля – громадський резерв. У цьому випадку призивають до війська усіх громадян, у котрих відсутні обмеження як за віком, так і за станом здоров'я.

Але мусимо зауважити, що на державному рівні ці черги мобілізації не визначені. А це означає, що офіційно вони не діють. Тож вам можуть вручити повістку у будь-який момент, і потрібно бути готовими вирушити до військкомату.

У цьому матеріалі ми розповідали про альтернативну службу в Україні. Дізнайтеся, чи діє вона під час війни та хто може її пройти.