Оставил под стражей и залог в 75 миллионов: суд отклонил апелляцию адвокатов Князева

Бывший глава Верховного Суда подозревается в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Адвокаты просили для него смягчение меры пресечения, однако ВАКС оставил Князева под стражей с возможностью внесения залога.

Еще 15 мая НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя ВС на возможной взятке и его задержании. 11 июля Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Князева. Уже в четверг, 20 июля, проходило заседание по апелляции адвоката Ивана Старосты на это решение.

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ВАКС отклонил апелляцию

Собственно, защитник просил суд о какой-либо другой мере пресечения, которая не связана с содержанием под стражей. Вместе с тем защита бывшего председателя Верховного Суда просила об уменьшении размера залога.

Прокурор не поддержал такую апелляцию, ведь считает, что содержание под стражей Князева и уровень залога достаточен, чтобы предотвратить возможные риски. В частности, это касается повреждения доказательств, давления на экспертов, свидетелей и укрывательства обвиняемого,

– написало Суспильне.

, что размер залога, назначенного Князеву ранее, составляет 75 миллионов гривен. Если он его не внесет, то будет находиться под стражей до 8 сентября 2023 года.

Сам обвиняемый заявил, что доводы прокурора якобы "преувеличены" – то есть сумму залога он считает неподъемной.

"Это моральная и физическая пытка, чтобы добиться от меня необходимых показаний о гипотетических коррупционных схемах в высших эшелонах власти", – сказал экс-председатель Верховного Суда.

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Следует сказать, что Антикоррупционное бюро сразу после задержания Князева опубликовало его телефонный разговор с сообщниками. На записях слышно, какие действия кто предпринимал и как проходила передача возможной взятки, чтобы это никто не заметил.

В то же время 16 мая в Верховном Суде созвали внеочередной пленум, на котором 142 судьи приняли заявление, в котором взяли на себя полную ответственность за события, "происходящие в связи с возможными коррупционными действиями его отдельных представителей".

На этом же пленуме было выражено недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и досрочно лишено его статуса главы суда.