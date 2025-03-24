На войне погиб художник по освещению Ровенской областной филармонии Всеволод Шабадах

В понедельник, 24 марта, на Сумском направлении, выполняя боевое задание, погиб Всеволод Шабадах. Мужчина служил командиром танка 41-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ровенскую областную филармонию. Там воин работал художником по освещению.

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Что известно о защитнике

Всеволод вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны, еще в марте 2022 года.

В филармонии его вспоминают преданным своему делу человеком, который "наполнял пространство энергией и теплом" и всегда готов был помочь.

Некоторые люди имеют особый дар – светиться изнутри. Они не просто работают со светом, они сами становятся им. Теперь этот свет не погаснет никогда... Он останется в наших сердцах, в памяти, в отблесках софитов,

– написали коллеги.

Напомним, в феврале во Львовской национальной опере прощались со старшим мастером по ремонту и эксплуатации электроосвещения. 52-летний Юрий Стець погиб на Донецком направлении фронта.