На войне погиб художник по освещению Ровенской областной филармонии Всеволод Шабадах
- Всеволод Шабадах, художник по освещению Ровенской областной филармонии, 24 марта 2025 года погиб на Сумском направлении фронта.
- Защитник служил командиром танка 41-й отдельной механизированной бригады, присоединившись в ряды ВСУ в марте 2022 года.
В понедельник, 24 марта, на Сумском направлении, выполняя боевое задание, погиб Всеволод Шабадах. Мужчина служил командиром танка 41-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ровенскую областную филармонию. Там воин работал художником по освещению.
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Что известно о защитнике
Всеволод вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны, еще в марте 2022 года.
В филармонии его вспоминают преданным своему делу человеком, который "наполнял пространство энергией и теплом" и всегда готов был помочь.
Некоторые люди имеют особый дар – светиться изнутри. Они не просто работают со светом, они сами становятся им. Теперь этот свет не погаснет никогда... Он останется в наших сердцах, в памяти, в отблесках софитов,
– написали коллеги.
Напомним, в феврале во Львовской национальной опере прощались со старшим мастером по ремонту и эксплуатации электроосвещения. 52-летний Юрий Стець погиб на Донецком направлении фронта.