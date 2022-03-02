Все в укрытие: в Мариуполе объявили тревогу, есть угроза обстрела
2 марта 2022 , 01:23Читати новину українською
В Мариуполе раздаются сирены, сообщающие о воздушной тревоге. Всем жителям города нужно скрыться в безопасном месте.
О тревоге сообщили ночью, 2 марта, в 01:14. В этой ситуации главное не паниковать и оперативно добраться до безопасного укрытия.
Достойно внимания В Грузии требуют отставки премьера из-за его позиции относительно войны в Украине
Воздушная тревога в Мариуполе
В Мариупольском городском совете также предупредили, что есть угроза артобстрела! Кроме того, власти обнародовали напоминания о том, как нужно действовать в разных ситуациях. С инструкцией безопасности можно ознакомиться по этой ссылке.