Во всех районах Киева проблемы с водоснабжением, движение метро остановили на всех ветвях

Российские захватчики нанесли очередную массированную ракетную атаку 16 декабря. В ряде областей раздались взрывы.

Утром 16 декабря в Киеве прогремели взрывы. Впоследствии мэр Виталий Кличко написал, что взрывы прогремели еще в двух районах столицы.

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Киевлянам советуют запастись водой

Кличко сообщил, что в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. В настоящее время специалисты работают, чтобы стабилизировать систему.

Он посоветовал киевлянам подготовить запас питьевой и технической воды.

Также мэр Киева отметил, что движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие.

Кличко призывает всех находиться в укрытиях к моменту воздушной тревоги.

Что известно об атаке столицы

Ранее Кличко, что взрывы прогремели в двух районах Киева. В частности, говорится о:

Днепровский;

а также Голосеевский районы.

Заметим, что еще раньше 16 декабря в Киеве уже произошли взрывы, работала ПВО. Подробнее читайте по ссылке.