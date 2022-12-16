Во всех районах Киева проблемы с водоснабжением, движение метро остановили на всех ветвях
Российские захватчики нанесли очередную массированную ракетную атаку 16 декабря. В ряде областей раздались взрывы.
Утром 16 декабря в Киеве прогремели взрывы. Впоследствии мэр Виталий Кличко написал, что взрывы прогремели еще в двух районах столицы.
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Киевлянам советуют запастись водой
Кличко сообщил, что в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. В настоящее время специалисты работают, чтобы стабилизировать систему.
Он посоветовал киевлянам подготовить запас питьевой и технической воды.
Также мэр Киева отметил, что движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие.
Кличко призывает всех находиться в укрытиях к моменту воздушной тревоги.
Что известно об атаке столицы
Ранее Кличко, что взрывы прогремели в двух районах Киева. В частности, говорится о:
- Днепровский;
- а также Голосеевский районы.
Заметим, что еще раньше 16 декабря в Киеве уже произошли взрывы, работала ПВО. Подробнее читайте по ссылке.Обратите внимание! Через массированную ракетную по территории всей Украины в Киеве вводят экстренные отключения света.