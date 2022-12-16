Зранку 16 грудня у Києві прогриміли вибухи. Згодом мер Віталій Кличко написав, що вибухи пролунали ще у двох районах столиці.

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Киянам радять запастися водою

Кличко повідомив, що у зв'язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Наразі фахівці працюють, щоб стабілізувати систему.

Він порадив киянам підготувати запас питної та технічної води.

Також мер Києва зазначив, що рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття

Кличко закликає всіх перебувати в укриттях на момент повітряної тривоги.