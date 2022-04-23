Вся российская история – воровство чужой работы, – Подоляк привел конкретные примеры

Россия сотни лет ворует чужие достояния и выдает их за свои. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал несколько примеров, которые это ярко доказывают.

Воровство заложено у россиян чуть ли не на генетическом уровне. Сейчас военные выносят из украинских домов миксеры и кроссовки. А раньше их предки воровали чужую работу, выдавая ее за свою.

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"Великая русская культура" – это воровство

Если вы не знали, то выдающийся российский художник Иван Айвазовский – совсем не русский. На самом деле он армянин с фамилией Айвазян.

Казимир Малевич, о чьем "Черном квадрате" слышали во всем мире, – украинец. Также нашими земляками являются Николай Гоголь и Михаил Булгаков, чьи таланты в России пытаются присвоить себе.

Первый вертолет изобрел Игорь Сикорский. Этот "советский" изобретатель, чьим именем назван аэропорт в Киеве, – репрессированный украинец. Вместе с ним преследованиям подверглись изобретатель спутника Сергей Королев и Андрей Туполев, занимавшийся самолетами.

Не обошлось и без украденных песен. Одна из них – "Вставай, страна огромная", украденная россиянами у украинцев в 1941 году. Оригинал – "Восстань, народ мой" – услышал мир еще в 1919 году.

"Восстань, народ мой", слушайте украинскую песню, украденную россиянами:

Вся российская история – воровство чужой работы. Неудивительно, что россияне выносят бытовую технику из украинских кухонь и отправляют домой. Это и есть "великая русская культура",

– подчеркнул Подоляк.

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