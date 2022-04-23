Крадіжки закладені у росіян ледь не на генетичному рівні. Зараз військові виносять з українських домівок міксери та кросівки. А раніше їхні предки цупили чужу роботу, видаючи її за свою.

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"Велика російська культура" – це крадіжки

Якщо ви не знали, то видатний російський художник Іван Айвазовський – зовсім не росіянин. Насправді він вірменин з прізвищем Айвазян.

Казимир Малевич, про чий "Чорний квадрат" чули у всьому світі, – українець. Також нашими земляками є Микола Гоголь та Михайло Булгаков, чиї таланти у Росії намагаються привласнити собі.

Перший гелікоптер винайшов Ігор Сікорський. Цей "радянський" винахідник, чиїм іменем названий аеропорт у Києві, – репресований українець. Разом із ним переслідувань зазнали винахідник супутника Сергій Корольов і Андрій Туполєв, котрий займався літаками.

Не обійшлося й без поцуплених пісень. Одна із них – "Вставай, страна огромная", вкрадена росіянами в українців у 1941 році. Оригінал – "Повстань, народе мій" – почув світ ще у 1919 році.

"Повстань, народе мій", слухайте українську пісню, вкрадену росіянами:

Вся російська історія – крадіжка чужої роботи. Тож не дивно, що росіяни виносять побутову техніку з українських кухонь і відправляють додому. Це і є "велика російська культура",

– наголосив Подоляк.

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