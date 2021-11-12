Вся Украина будет в тумане: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 13 ноября. Густой туман накроет все области.

Погода в Украине 13 ноября будет теплой и солнечной. Однако ситуацию несколько осложнит туман.

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Украинцев предупреждают о тумане

Во всех областях Украины 13 ноября будет туманно. Видимость составит 200–500 метров. Такой погода будет как днем, так и ночью. Из-за этого в Украине объявили І уровень опасности – желтый.



Украинцев предупреждают о тумане / Фото Укргидрометцентра

Погода на Новый год и Рождество: какие прогнозы

В период новогодних праздников погода будет морозной. В то же время синоптики предупредили, что снега ожидать не стоит. Все осадки будут в виде дождя и мокрого снега.

В конце ноября – начале декабря следует ожидать среднесуточную и дневную температуру на уровне +5 градусов, холодные дни, в частности до -10 градусов, прогнозируют в начале декабря, резкое похолодание и мороз ожидают перед Новым годом. В праздничные дни будет то мороз, то тепло.

Синоптики прогнозируют на 13 ноября температуру воздуха от +6 до +13 градусов. Осадков ни в одном из регионов не ожидают.