Большая часть Украины стала "красной": существовала угроза баллистики с Юга
В ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Это было связано с угрозой использования врагом баллистического вооружения с южного направления.
Около 13:00 в большинстве украинских областей объявили воздушную тревогу. Впрочем, уже через несколько минут дали отбои. Что происходило, читайте дальше.
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Где была угроза баллистики
Около 13:00 на значительной части территории Украины раздался сигнал об опасности. Впоследствии Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с Юга.
Вот так примерно выглядела карта тревог в начале + Полтавская область/ Фото мониторинговые каналы
Очень скоро на Западе, в центре и на Востоке дали отбои. Чуть дольше она продержалась на Юге.
Отбой опасности применения баллистического вооружения.
Кроме Донецкой области,
– такое сообщение появилось на официальном канале ВС уже в 13:14.
Что означает "угроза баллистики"
Следует отметить, что поначалу многие мониторинговые каналы написали о якобы взлете "Миг". Вообще, как отметил канал "Лачен пишет", эта тревога была довольно "странной".
Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики с Юга (вплоть до Львова?). Странная тревога, кто-то кнопки перепутал, определенно,
– заметил канал.
Напомним, что применение баллистики означает зачастую использование врагом баллистических ракет типа "Искандер", С-300 и запуски боеприпасов с ТРК "Точка У".
Какие баллистические цели Россия чаще всего применяет / Фото канал "Радар"
Ночная атака "Шахедов": что известно
- Ночью 21 января оккупанты запустили по Украине два ударных дрона. По сообщению Генштаба, сбить удалось один беспилотник.
- Под угрозой находились южные области. В частности, в Николаевской области "Шахед" атаковал жилищный сектор.
- В Снигиревской общине в результате атаки БПЛА повреждены жилой дом и летняя кухня в частном секторе.
- Кроме того, произошло возгорание хозяйственной постройки. К счастью, обошлось без пострадавших.