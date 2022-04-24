Всю неделю Кремль пугал ложью об "опасности для верующих Московского патриархата", – Лещенко

Россияне продолжили наносить ракетные удары по украинским городам даже на Пасху. Циничный враг врал об опасности для верующих Московского патриархата и сам же их обстрелял.

Как рассказал Сергей Лещенко, россияне снова провели типичную для них "операцию под чужим флагом". Они громко кричали об опасности для верующих Московского патриархата на Пасху, чтобы заранее оправдать ракетные обстрелы мирных украинских городов в праздник.

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Очередная ложь россиян

Пропагандисты и даже Минобороны агрессора заявляли о том, что в Пасху против верующих Московского патриархата в Украине готовятся провокации.

Как показала действительность, Украина не собиралась совершать никаких провокаций против верующих Московского патриархата, а в их церкви не поступало никаких рекомендаций от Офиса Президента с призывом не проводить богослужений на Пасху.

В то же время россияне нанесли ракетные удары по украинским городам, где есть общины верующих Московского патриархата. Враг еще раз доказал – он готов уничтожать тех, о ком беспокоится, а его прогнозы относительно "провокаций" – это указание на их дальнейшие мишени.

Смотрите брифинг Лещенко за 24 апреля