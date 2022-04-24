Як розповів Сергій Лещенко, росіяни знову провели типову для них "операцію під чужим прапором". Вони голосно кричали про небезпеку для вірян Московського патріархату на Великдень, щоб наперед виправдати ракетні обстріли мирних українських міст на свято.

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Чергова брехня росіян

Пропагандисти та навіть Міноборони агресора заявляли про те, що у Великодню ніч проти вірян Московського патріархату в Україні готуються провокації.

Як показала дійсність, Україна не збиралася вчиняти жодних провокацій проти вірян Московського патріархату, а до їхніх церков не надходило жодних рекомендацій від Офісу Президента із закликом не проводити богослужінь на Великдень.

Натомість росіяни завдали ракетних ударів по українських містах, де є громади вірян Московського патріархату. Ворог вкотре довів – він готовий знищувати тих, про кого турбується, а його прогнози щодо "провокацій" – це вказівка на їхні подальші мішені.

Дивіться брифінг Лещенка за 24 квітня