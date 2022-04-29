"Всю Украину нужно вытравить до самого Львова": Россия набирает в армию откровенных нацистов

Российская пропаганда прикрывает войну против Украины так называемой "специальной операцией", предусматривающей денацификацию Украины. Пока Кремль преследует невидимые цели, в рядах российской армии воюют военные, которые четко подпадают под описание нацистов.

Российский военный заявил о химической атаке

Об этом ярко свидетельствует разговор между российским военным Иваном Клименко и его матерью, который перехватила СБУ. Мать сообщила сыну, что России не удается достичь успеха в Харьковской области и взять "Азовсталь".

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Отвечая на тезис об "Азовстали", контрактник Клименко сказал, что российские военные возьмут металлургический комбинат в Мариуполе с помощью химического оружия. Оккупант рассказал, что президент России призовет химические войска.

Оккупант угрожает украинцам расправой

Россиянин Клименко, который служит во второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, рассказал матери о своих кровавых целях в Украине. Он заявляет о том, что всех людей нужно убивать, в том числе детей и женщин.

Нам надо всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину надо вытравить просто, аж до Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть,

– сказал он.

Военный из элитной российской дивизии рассказал, что собирается ножом вырезать свастику на телах погибших украинцев. Следует отметить, что мать оккупанта толерирует зверские намерения своего сына.

Она заявляет, что украинцы ни в чем не виноваты, перекладывая ответственность на США.

Запись разговора оккупанта с матерью

В Службе безопасности добавили, что россиянин Клименко имеет несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из которых подписана фейковыми именами.

Среди опубликованных фотографий – его изображение в военной форме и фото с нацистской символикой.



Российский оккупант Клименко с нацистской символикой / Фото СБУ

Другие перехваченные разговоры оккупантов

СБУ систематически перехватывает разговоры российских оккупантов. В одном из таких военные России рассказывали родным о том, что потерь у них очень много. Одному из командиров "кишки собирали обратно в живот".

В похожем разговоре мобилизованный военный из оккупированного Донецка рассказал, что россияне отказываются воевать и боятся наступления на Харьковскую область.

На этом фоне российские офицеры начали заставлять военных воевать, угрожая расстрелом. Об этом стало известно благодаря перехваченной переписке.

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