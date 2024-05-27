Верховная Рада Украины обратила внимание на ряд скандалов, связанных с членами недавно созданной ВСК. Депутаты решили сделать из-за этого определенные кадровые перестановки.

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Кадровые изменения в комиссии

Недавно Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна следить за распределением средств на строительство оборонительных рубежей и закупку дронов для армии. Впрочем, в составе этой комиссии сразу же заметили депутатов, которые имеют откровенно пророссийскую позицию и могут вредить национальной безопасности. Из состава комиссии исключили экс-нардепа от запрещенной ныне "ОПЗЖ" Виталия Борта. Его место займет Дмитрий Разумков.

Борт, которого исключили из комиссии, был отъявленным "регионалом", став депутатом от подконтрольной Виктору Януковичу "Партии регионов" еще в 2006 году, где и пробыл до 2014 года. С 2019 года его избирают уже от "ОПЗЖ". В 2022 году после запрета "ОПЗЖ" нардеп присоединился к "Платформе за жизнь и мир", которая фактически пришла на замену запрещенной партии.

Среди недавних скандалов с участием Виталия Борта – двухмесячная "командировка" в Венгрию. Там он встречался с соратником Орбана, Лоринцом Ночо.

Также во фракции "Слуга народа" решили заменить депутата Елизавету Богуцкую на Игоря Мудрого. Впрочем, важнее, что

Однопартийца Борта с пророссийскими взглядами оставили

В то же время, в комиссии остался еще один бывший член "ОПЗЖ" – Анатолий Бурмич. Он врал о внешнем влиянии, уже после начала российского наступления.

По мнению Бурмича, США вызвали войну "чтобы украинцы ненавидели россиян, а Европа рассорилась с Россией". Также он отрицал агрессию России. Его аргументы заключались в том, что ей это "точно не выгодно". Кроме этого, депутат обвинил украинскую власть в том, что она не соглашается на переговоры "где угодно" и планирует "погибнуть всем вместе".

Что известно о новосозданной ВСК