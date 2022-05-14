Вскоре уверенность русских пошатнется, как и Керченский мост

Историческое решение – закон о ленд-лизе – прямо говорит, что вскоре в очередной раз уверенность русских оккупантов пошатнется, как и крымский мост.

Подобный закон помог нашим предкам победить фашизм 77 лет назад, такой же подвиг с новым вооружением будет сделан и в 2022 году.

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Фашизм не пройдет

В россии кричат что фашизм не пройдет? Он действительно сегодня не пройдет – дальше в Европу - благодаря сопротивлению украинской армии.

К сожалению, в России многие наследники героев большой победы 1945 года предали своих дедов, стоявших вместе с Украинским и Армянским народом против Гитлера.

Задурманенны пропагандой они перебрали на себя весь ужас фашизма, поддерживая бесчеловечную войну против когда-то "братского народа".

Мы устоим

Нам будет не стыдно перед нашими предками. Победили тогда – победим и сейчас.

Байден подписал ленд-лиз для Украины – смотрите видео: