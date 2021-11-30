Вслед за Барбадосом: Шотландия планирует выйти из состава Великобритании в 2023 году

В Шотландии планируют в следующем году начать агитационную кампанию за отделение от Великобритании. Если эпидемическая ситуация будет стабильной, то референдум проведут в конце 2023 года.

Организацию референдума планируют начать уже весной. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

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Джонсон против

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является противником проведения референдума, поэтому из-за стремления Шотландии может возникнуть конфликт. Однако по данным опросов, до 42% шотландцев поддерживают идею проведения волеизъявления за независимость.

Первая министр Шотландии в то же время заявила, что будет делать все возможное, чтобы референдум состоялся.

В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года,

– заявила Стерджен.

На последнем референдуме большинство решило остаться в составе Великобритании, однако местные политики и эксперты убеждены, что выход страны из Евросоюза, против которого выступили 64% шотландцев, изменит картину. Тогда против независимости выступили 55% шотландцев, а поддержали 45%.

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