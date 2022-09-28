Вслед за частными государственные банки Турции откажутся обслуживать карточки "мир"
Источник:NTV
Россияне в Турции не смогут пользоваться картами "мир". Раньше их перестали обслуживать частные кредитные организации.
Такие ограничения для представителей оккупантов связаны с тем, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях. Они охватят финансовые учреждения, использующие платежную систему "мир".
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Санкции наложили на главу российской национальной системы платежных карт владимира комлетова.
Не могут снять наличные
Россияне столкнулись с проблемой снять наличные в Турции 19 сентября. С ними перестали работать 2 мощных частных банка Isbank и Denizbank.
Об остановке обслуживания россиян сообщили в трех государственных банках. Пока неизвестно, о каких именно учреждениях говорится.
Турецкие банки изменили позицию
Реджеп Эрдоган в августе встретился с владимиром путиным. Турецкий лидер заверил, что пять банков страны будут работать с платежной системой россии, чтобы якобы облегчить отдых для туристов.
Однако 15 сентября США и Евросоюз увеличили давление на Турцию из-за действий Анкары. Как следствие, банки не захотели рисковать и прекратили работу с платежной системой "мир".
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