Вслед за Эстонией Латвия признала войну против Украины геноцидом

Латвийское правительство признало действия России против украинского народа геноцидом. Ранее об этом объявила Эстония.

Текст заявления опубликовали на сайте Сейма. В Латвии подчеркнули, что это не первый акт геноцида украинцев россиянами, вспомнив Голодомор 1932 – 1933 годов.

Внимание Эстония признала действия России в Украине геноцидом

Латвия осуждает все преступления против человечества и геноцид и осознает свою обязанность признавать, предотвращать и помнить эти преступления, дабы гарантировать, что они не повторяются,

– говорится в тексте заявления.

Россия будет привлечена к ответственности

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают расследование, начатое Международным уголовным судом по военным преступлениям, совершенным в Украине, и убеждены, что все, кто совершил преступления против человечества и военные преступления, и кто несет ответственность за их совершение или неисполнение, будут привлечены к ответственности.

Латвия признает, что Российская Федерация совершает геноцид против украинского народа,

– говорится в постановлении.

В Украине поблагодарили за решения Эстонии и Латвии

На заявление Латвии уже отреагировали в партии "Слуга народа", там поблагодарили Сейм за решение.

У нас нет сомнения в том, какими методами Путин хотел проводить "деукраинизацию". Людей убивали, насиловали и пытали не за то, что они были вооружены. Даже не за то, что они сопротивлялись. Их убивали за то, что они принадлежат украинской политической нации – независимо от этнического происхождения,

– отметили украинские депутаты.

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