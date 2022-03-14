Вслед за Pfizer: компания Bayer приостановила инвестиции в Россию

14 марта 2022 , 21:21
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Источник:

телеграм Ярослава Железняка

Международные компании продолжают отказываться от сотрудничества с кровожадной Россией. Так, немецкая транснациональная фармацевтическая компания Bayer заявила, что приостанавливает инвестиции в России и Беларуси.

В то же время уходит из России не полностью – продолжит поставки основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства.

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В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила все расходы в России и Беларуси, не связанные с поставкой необходимых продуктов в области здравоохранения и сельского хозяйства,
– говорится в сообщении.

Ограничение предусматривает:

  • приостановление всех рекламных и иных мероприятий по продвижению продукции;
  • прекращение проектов капитальных инвестиций на неопределенный срок;
  • отказ от новых бизнес-возможностей.

Какие компании покинули Россию

  • Starbucks закрывает кофейни.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • Присоединились и Mars, Sony, Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписки.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается изготавливать машины для России.
  • Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
  • Ведущая компания по продаже косметики Avon прекратила деятельность в России
  • Американская компания Brown-Forman, известная как владелец бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
  • Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
  • Американский интернет-сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
  • В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
  • Компания по продаже здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.
  • Фармацевтическая компания Pfizer тоже решила приостановить запланированные инвестиции в России.

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Автор: Марта Касіянчук