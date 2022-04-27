Вслед за Польшей: с 27 апреля Россия останавливает поставки газа и в Болгарию

Сегодня, 26 апреля, российский "Газпром" проинформировал болгарскую газовую компанию "Булгаргаз" о прекращении поставок газа. Страны расторгнут предварительные договоры с 27 апреля.

Как отметили в министерстве энергетики Болгарии, сейчас страна прорабатывает варианты альтернативных поставщиков энергоресурса. В ведомстве подчеркнули, что стране не придется ограничивать потребление газа.

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Еще одна страна отказалась от российского газа

В заявлении министерства подчеркивают, что Болгария полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требовавшиеся по контракту. Они добавили, что перечисление согласованных сумм происходило своевременно, строго и согласно пунктам договора.

Однако после анализа было установлено, что новый двухэтапный порядок оплаты, предусматривающий использование спецсчетов в российских банках, не отвечает действующему контракту и создает серьезные риски для Болгарии.

Утром 27 апреля с заявлением по поводу текущей ситуации выступит министр энергетики Александр Николов.

, 26 апреля польская газовая госкомпания PGNiG сообщила , что ООО "Газпром экспорт" прекратит поставки российского газа в Польшу 27 апреля. Впрочем, польские импортеры сокращали прием газа из России на протяжении всего апреля. Сейчас у страны есть необходимые запасы газа и источники поставки, которые защищают ее безопасность.

Тем временем Венгрия будет платить за газ в рублях: детали в видео