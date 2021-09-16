Боевики провели обстрелы около 6:30. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.

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Оккупанты обстреляли Тарамчук

Российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения поселок Тарамчук вблизи Марьинки. Территория населенного пункта находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В результате пострадали дома гражданских жителей. В том числе и жилье социального работника гуманитарной миссии "Пролеска". Из-за обстрелов повреждена и трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач.



Оккупанты обстреляли поселок Тарамчук / Фото из фейсбука Евгения Каплина

Сейчас вся территория поселка полностью обесточена. В то же время в 9:20 оккупанты снова возобновили свои действия.