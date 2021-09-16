Бойовики провели обстріли близько 6:30. Про це у фейсбуці повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

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Російські окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння селище Тарамчук поблизу Мар'їнки. Територія населеного пункту перебуває під контролем Збройних сил України.

Унаслідок цього постраждали будинки цивільних мешканців. Зокрема й житло соціального працівника гуманітарної місії "Проліска". Через обстріли пошкоджено й трансформаторну підстанцію, опори та лінії електропередач.



Окупанти обстріляли селище Тарамчук / Фото з фейсбука Євгена Капліна

Наразі вся територія селища повністю знеструмлена. Водночас о 9:20 окупанти знову відновили свої дії.

Зверніть увагу! За словами Євгена Капліна, востаннє Тарамчук проросійські бойовики обстріляли з артилерії 13 липня 2021 року.

Щоб ремонтні бригади змогли приїхати та відновили електроенергію, необхідно мати двосторонні письмові гарантії припинення вогню. Однак у липні 2021 року цей процес затягнувся на понад місяць. Протягом всього цього часу електроенергії в населеному пункті не було.



Селище Тарамчук залишається знеструмленим / Фото з фейсбуку Євгена Капліна

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Проросійські найманці 16 вересня, вперше з 2016 року, обстріляли місто Щастя Луганської області. Бойвики поцілили в будівлі місцевого гуртожитку та відділу Державної прикордонної служби.

Внаслідок обстрілів поранення отримав мер міста Олександр Дунець. Його прооперували, наразі життю посадовця нічого не загрожує.

Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження "за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації Росії законів та звичаїв війни".

Текст публікації Євгена Капліна

Сьогодні близько 6:30 ранку з важкого озброєння було обстріляне контрольоване Збройними силами України селище Тарамчук під Мар'їнкою (Вугледарська ОТГ). Унаслідок обстрілу постраждали будинки мирних жителів, зокрема будинок соціального працівника гуманітарної місії "Проліска", а також пошкоджені трансформаторна підстанція, опори і лінії електропередач. Населений пункт повністю знеструмлений. О 9:20 обстріл поновився.

Попереднього разу селище обстріляли з артилерії 13 липня 2021 року, до цього воно не потрапляло під обстріли з важкого озброєння с 2016 року. Для виїзду ремонтних бригад і відновлення електроенергії необхідні двосторонні гарантії припинення вогню. Отримання таких гарантій з боку непідконтрольної уряду території минулого разу затягнулося більше ніж на місяць. Весь цей час селище залишалося знеструмленим.

Інформація про точну кількість пошкоджених будинків уточнюється у зв'язку з обстрілом населеного пункту, який продовжується.