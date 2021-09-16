Бойовики провели обстріли близько 6:30. Про це у фейсбуці повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

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Окупанти обстріляли Тарамчук

Російські окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння селище Тарамчук поблизу Мар'їнки. Територія населеного пункту перебуває під контролем Збройних сил України.

Унаслідок цього постраждали будинки цивільних мешканців. Зокрема й житло соціального працівника гуманітарної місії "Проліска". Через обстріли пошкоджено й трансформаторну підстанцію, опори та лінії електропередач.

окупанти обстріляли селище тарамчук
Окупанти обстріляли селище Тарамчук / Фото з фейсбука Євгена Капліна

Наразі вся територія селища повністю знеструмлена. Водночас о 9:20 окупанти знову відновили свої дії.