Російські окупаційні війська обстріляли з важкого озброєння селище Тарамчук поблизу Мар'їнки. Територія населеного пункту перебуває під контролем Збройних сил України.
Унаслідок цього постраждали будинки цивільних мешканців. Зокрема й житло соціального працівника гуманітарної місії "Проліска". Через обстріли пошкоджено й трансформаторну підстанцію, опори та лінії електропередач.
Окупанти обстріляли селище Тарамчук / Фото з фейсбука Євгена Капліна
Наразі вся територія селища повністю знеструмлена. Водночас о 9:20 окупанти знову відновили свої дії.
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