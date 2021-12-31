Вслед за Тернополем: в Хмельницком вывесили огромный баннер с Бандерой
Источник:"Поділля News"
В Хмельницком вывесили огромный баннер со Степаном Бандерой. Его украсили красно-черными флагами.
Баннер вывесили на здании торгового центра "Детский мир" в центре города. Это случилось 31 декабря, накануне дня рождения главы Провода ОУН.
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Баннер с Бандерой вывесили в Хмельницком
Огромный баннер с изображением Степана Бандеры, украшенный с обеих сторон красно-черными флагами, вывесили сегодня, 31 декабря, на здании торгового центра "Детский мир" в центре Хмельницкого,
– говорится в сообщении.
На баннере также есть надпись:
- "Батько наш Бандера, Украина мать;
- Мы за Украину будем воевать".
В центре Хмельницкого вывесили баннер Бандеры: смотрите видео
Кстати, перед этим баннер повесили в Тернополе. В частности изображение проводника ОУН разместили на фасаде облгосадминистрации. Так власти готовились 1 января 2022 года отметить 113 годовщину со дня рождения Степана Бандеры.
Коротко про флешмоб "Батько наш Бандера"
- Флешмоб стал популярным в октябре 2021 года. Именно тогда песня "Батько наш Бандера" стала лидером по количеству поисков в ютубе. Чаще всего видео искали жители Западной Украины.
- В частности видео в тиктоке, где школьники поют националистическую песню "Батько наш Бандера" в оригинальном или своем исполнении стало очень популярным. Одними из первых песню исполнили львовские школьники потому, что она им понравилась.
- Впоследствии хит исполнили депутаты Киевского городского совета, перед этим – много людей и организаций Львовщины, военные священники-капелланы ПЦУ с Дрогобыччины, мужская капелла "Дударик" и многие другие.
Песню "Батько наш Бандера" поет вся Украина – смотрите видео