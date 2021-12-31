Вслед за Тернополем: в Хмельницком вывесили огромный баннер с Бандерой

В Хмельницком вывесили огромный баннер со Степаном Бандерой. Его украсили красно-черными флагами.

Баннер вывесили на здании торгового центра "Детский мир" в центре города. Это случилось 31 декабря, накануне дня рождения главы Провода ОУН.

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Баннер с Бандерой вывесили в Хмельницком

Огромный баннер с изображением Степана Бандеры, украшенный с обеих сторон красно-черными флагами, вывесили сегодня, 31 декабря, на здании торгового центра "Детский мир" в центре Хмельницкого,

– говорится в сообщении.

На баннере также есть надпись:

"Батько наш Бандера, Украина мать;

Мы за Украину будем воевать".

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Кстати, перед этим баннер повесили в Тернополе. В частности изображение проводника ОУН разместили на фасаде облгосадминистрации. Так власти готовились 1 января 2022 года отметить 113 годовщину со дня рождения Степана Бандеры.

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