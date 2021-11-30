ВСП отправила в отставку судью Верховного Суда Данишевскую

Высший совет правосудия решил отправить в отставку судью Кассационного хозяйственного суда, который входит в состав Верховного Суда. Речь идет о Валентине Данишевской.

Ранее судья уже написала заявление об отставке. Теперь же Высший совет правосудия удовлетворил его представление.

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Судью Данишевскую отправили в отставку

ВСП решила уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда,

– говорится в сообщении.

Срок действия полномочий Данишевской как председателя Верховного суда истекает 30 ноября 2021 года. Общий стаж работы судьи составляет более 20 лет, что дает ей право на отставку.

Валентина Данишевская: что о ней известно

Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража управления торговли Запорожского облисполкома.

В 1992 году ее назначили арбитром, а позже – судьей арбитражного суда Запорожской области.

В 2017 году заняла должность судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

30 ноября того же года судья возглавила Верховный Суд путем тайного голосования. С тех пор входила в состав ВСП по должности.

Отрывок из сообщения Высшего совета правосудия:

ВСП решила уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда в связи с подачей заявления об отставке

Валентина Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома.