ВСП отправила в отставку судью Верховного Суда Данишевскую
Источник:фейсбук ВСП
Высший совет правосудия решил отправить в отставку судью Кассационного хозяйственного суда, который входит в состав Верховного Суда. Речь идет о Валентине Данишевской.
Ранее судья уже написала заявление об отставке. Теперь же Высший совет правосудия удовлетворил его представление.
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Судью Данишевскую отправили в отставку
ВСП решила уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда,
– говорится в сообщении.
Срок действия полномочий Данишевской как председателя Верховного суда истекает 30 ноября 2021 года. Общий стаж работы судьи составляет более 20 лет, что дает ей право на отставку.
Валентина Данишевская: что о ней известно
- Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража управления торговли Запорожского облисполкома.
- В 1992 году ее назначили арбитром, а позже – судьей арбитражного суда Запорожской области.
- В 2017 году заняла должность судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.
- 30 ноября того же года судья возглавила Верховный Суд путем тайного голосования. С тех пор входила в состав ВСП по должности.
Отрывок из сообщения Высшего совета правосудия:
ВСП решила уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда в связи с подачей заявления об отставке
Валентина Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома.