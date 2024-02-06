Экс-глава Верховного Суда Князев отстранен от правосудия
Источник:САП
В конце января 2024 года бывшего председателя Верховного Суда выпустили из-под стражи под залог в размере 18,168 миллиона гривен. По ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия временно отстранил его от правосудия.
Решение об отстранении экс-главы Верхового Суда Князева было принято 6 февраля. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Какой срок отстранения Князева
Высший совет правосудия временно отстранил от исполнения обязанностей бывшего председателя Верховного Суда до 6 апреля 2024 года, на период проведения уголовного расследования. Причиной этого стала его причастность к получению неправомерной выгоды в особо крупном размере.
31 января 2024 года бывшего председателя Верховного Суда освободили из-под стражи под залог в размере 18,168 миллиона гривен. С учетом величины залога Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший совет правосудия с просьбой о его временном отстранении от правосудия.
Дело Князева: главное
- 15 мая 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о раскрытии коррупционной схемы, главным участником которой является Всеволод Князев. Правоохранители осуществили задержание Князева и изъяли сумму в размере 2,7 миллиона долларов.
- 18 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего председателя Верховного суда в форме содержания под стражей.
- Отметим, что Всеволод Князев находился под стражей с мая 2023 года. Сначала ему был назначен залог в размере 107 миллионов гривен, и до 31 января этот размер несколько раз уменьшался.
- Уже 31 января за бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог в размере 18 миллионов 168 тысяч гривен.