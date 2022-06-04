Вспомнили о психических заболеваниях и туберкулезе: оккупанты просят забрать их из Херсона

В Херсонской области мужественные воины ВСУ активно ликвидируют россиян и освобождают от них наши населенные пункты. Будущая утилизация изрядно испугала вражеских солдат.

Многие районы Херсона до сих пор находятся во временной оккупации, но наши защитники и защитницы уверенно двигаются вперед и освобождают область от россиян. Успехи нашей армии сильно испугали оккупантов – они начали искать любые способы уйти от неизбежной гибели.

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Кафиры вспомнили о болезнях

Боевики псевдореспублики "ДНР" сняли видео, где просят российского диктатора Владимира Путина забрать их с Херсонщины. Мол, у них большие проблемы со здоровьем, поэтому не могут участвовать в боевых действиях.

Как сообщил народный депутат Украины Сергей Хлань, в Херсонской области действительно много боевиков так называемой "ДНР", которые были едва ли не самыми жестокими в грабеже мирных людей. Особенно они отличились, где отбирали у украинцев все, что попадалось им на глаза.

Теперь, когда ВСУ пошли в контрнаступление и успешно выбивают врага с обустроенных позиций, крепостью которых он так кичился, боевики так называемой "ДНР" осознали, что за все свои поступки нужно будет отвечать. Такое развитие событий их изрядно испугало.

Когда ВСУ пошли в контрнаступление, они упомянули о туберкулезе. Хотя он совершенно не мешал им грабить украинцев. Их начали ликвидировать – и они испугались и вспомнили о своих болезнях,

– рассказал Хлань.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних событиях

На Юге храбрые украинцы продолжают сопротивляться российским оккупантам. Оккупационная "власть" начала так бояться, что теперь ходит с охраной и в бронежилетах . Захватчики и их муртады поняли, что украинцы будут бороться до последнего и ни за что не будут играть по правилам врага.

Россияне продолжают грабить Украину, одним из главных ресурсов, на который нацелился враг, стало зерно. Согласно последним данным, Россия уже вывезла в Сирию 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна.

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