"Вспомнить ценность свободы": украинцы рассказали, что для них значит День Независимости

Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину независимости Украины. Однако каждый вкладывает в эту дату свой смысл. Для одних – это просто очередной выходной, для других – повод вспомнить, какой же ценой нам досталась собственно эта независимость. 24 канал спросил известных украинцев, какое значение для них имеет этот день и почему он является особенным.

Леонид Кравчук

Первый президент независимой Украины рассказывает, когда впервые почувствовал, что страна стала по-настоящему независимой:

Открываются ворота, навстречу нашей машине идет крепкий такой офицер, за ним – два прапорщика с оружием. А не было тогда еще ни украинской армии, ни украинской милиции – ничего не было. Что может подумать президент? Все, пришли арестовывать. Я вышел из автомобиля. Офицер отдает честь и говорит: "Господин президент, мы пришли вас охранять". Я поблагодарил и спрашиваю – по чьему указанию? Они отвечают – сами пришли. Вот это уже был знак, что люди начали думать о своем государстве, о своем президенте.

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Вот из таких случаев складывалось представление о том, что ты становишься главой независимого государства. Перед тобой – огромная сила проблем, которые нужно решать, и уже никто тебе не будет помогать. В Советском Союзе как было: не можем прийти к какому-нибудь решению проблемы – звоним в Москву и там дают советы. А тут уже все, сам.

Валерий Харчишин:

День Независимости для меня – действительно важный праздник. Несмотря на то, что он приобрел настоящие признаки лишь в течение последних 6 лет, я всегда его отмечал. Даже во времена режима Януковича, когда нас, одну из немногих украиноязычных групп, видимо, для баланса, пригласили выступить с концертом на Майдане Независимости. Тогда, несмотря на неуважение к той власти, мы приняли приглашение.

Я, как и следующие 6 лет, был традиционно одет в вышиванку. Мы вышли, я поздоровался словами "Слава Украине!", что для пророссийской власти – все равно, что "зигануть" со сцены, – и начали с презентации песни "Назавжди", решив добить "легитимного". Дело в том, что в ней было обращение к Януковичу, которое начиналось со слов: "Не в моїх планах слухати Хама" (одно из многих прозвищ будущего беглеца). Хоть люди и поняли, о ком идет речь и, соответственно, среагировали на слова про Хама, но сам адресат лишь пританцовывал, не "вдупляя", почему все со смехом смотрят на него и с нетерпением ожидают его реакции...

В следующий раз на Майдане мы пели уже во времена Революции Достоинства, когда впервые почувствовали, что для нас является настоящей Независимостью, которая не на бумаге и не для красной даты в календаре, ради очередного выходного дня. Теперь, когда Независимость омытая кровью тысяч лучших украинцев, чтобы снова не вскочить в ярмо, нам следует помнить, какой ценой мы ее добываем. К сожалению, по сей день.

В этом году 24 августа будем выступать на Востоке страны. За несколько десятков километров от боевых действий именно за Независимость Украины.

Алексей Богданович:

Когда Украину провозгласили независимой, у нас как раз была репетиция с американским коллективом из "Бродвея". Помню, в тот момент мы начали кричать, смеяться, делать какие-то "ура-патриотические" вещи. Прошло минут 10 и потом режиссер из Америки говорит: "Ну все, порезвились и – к работе". Тогда для нас это как-то обидно прозвучало. Но мы поняли, что праздник праздником, а дальнейшие дела зависят уже от нас.

Поэтому отрывать это праздник независимости от практических действий на благо страны – по-моему, нереально. Для меня он всегда связан с тем, что можно сделать для того, чтобы эта страна по крайней мере существовала. Потому что угроз очень много. И времени прошло немало, а мы в каких-то вещах еще топчемся на одном месте.

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Конечно, оптимизм остается, но он такой, достаточно рационален. В этой ситуации непросто, по крайней мере, сохранить нашу независимость. И, поскольку есть угроза – я говорю и о внутренних делах страны, и о внешнем враге – этот праздник для нас актуален. И нам надо быть очень бдительными, чтобы эта независимость не стала некой легендой, которая началась и закончилась.

В этом году жена побуждает меня пойти на Марш Защитников Украины. Я еще не принял для себя решения, но думаю, что все-таки составлю ей компанию.

Евгения Гапчинская:

Для меня это – большая гордость, в этот день чувствую такое... прямо до слез. Это – повод задуматься, в том числе и потому, что все это пережила на собственной шкуре. А еще, в свете того, что идет война, все это – очень больно. Она же здесь, а не где-то далеко... Мой муж вернулся из зоны ООС. Поэтому для нас этот день – не просто очередной выходной. И мы точно не будем ехать на шашлыки и водку пить в честь праздника. Скорее, семьей приедем в центр города, прогуляемся.

Андрей Кокотюха:

Для украинцев День Независимости должен был бы стать точкой невозврата назад в СССР или в формат УССР, как сателлита России. Однако, даже за 28 лет от провозглашения Независимости миллионы моих сограждан не могут расстаться с колониальным прошлым, оторваться от российского и советского контекста. Поэтому отношение ко Дню Независимости у украинцев с четкой гражданской позицией и украинцев, которые голосовали на последних выборах за возвращение в модернизированный СССР, – кардинально разное.

Я же в этом году после обеда выйду с семьей и друзьями в город. То есть буду отмечать, как всегда, спокойно.

Тарас Тополя:

Независимость для меня – это то, что в голове и сердце человека. Это – возможность принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Когда народ является носителем традиций, культуры, языка; когда активные его представители готовы бороться за право быть – тогда можно говорить об определенной независимости народа.

Она очерчивается границами и охраняется армией. Но, самое важное, независимость в современном мире не гарантируется только указанными выше вещами. Без достойного образования и воспитания независимого будущего ее не удержать.

Джамала:

Для меня День Независимости – это как день рождения близкого человека. Я воспринимаю этот праздник очень лично. Обычно провожу небольшую ревизию достижений Украины и того, что я лично сделала для нее за последний год. Я обожаю свою страну, а когда ты любишь – ты ответственный.

Роман Бессмертный:

У меня такое ощущение, что все, что произошло с Украиной, это следствие того, что в свое время те, кого мы называем отцами-основателями, шли на определенные компромиссы с частью того, что мы называем "украинский политикум". Это заложило потом возможности России дергать за эти нити. Хотя, видимо, желание мира и спокойствия диктовало необходимость таких шагов.

Но мир для себя – это не всегда мир для детей, надо это хорошо понимать. Есть нации, которые это осознали и об этом сняли кино. А есть нации, которые без этого жить не могут. У нас какое-то такое проклятое правило, что каждое поколение должно воевать, потому что родители не отвоевали.

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Из всех событий новейшей истории я воспринимаю революцию только как Революцию на граните. Следствием этого стало кардинальное изменение курса государства – оно от тоталитарно-коммунистического перешло к демократическому. Были запущены реформы, произошли институциональные изменения... И это – составляющие того процесса, который стал основой революций 2004 и 2014 годов: курс на западную демократию и курс на общие, прямые выборы. В 1991 году украинцы сделали выбор, сказали: "Мы идем этим курсом". И общество до сих пор его держит.

Женя Галич:

Сегодня мы должны вспомнить и держать в голове, какова цена независимости. Сколько жизней было положено ради свободного сине-желтого флага над нашими головами. День Независимости – это не повод для вечеринок. Это – повод вспомнить истинную ценность свободы, свободного слова и мирного неба.