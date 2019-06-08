Вспомнить всё: Помощники советских хозяек

Часто она была неуклюжей, нефункциональной и производилась на военных заводах. Из-за этого ей уделяли мало внимания. Тем более, что дизайн могли откуда и украсть. Но были ли у советских хозяек другие и лучшие помощники, чем бытовая техника?

Кто какую роскошь мог себе позволить

Советские спутники уже давно исследовали просторы космоса, а ядерные ракеты грозно целились на Америку. В это время где-то в глубинке советская женщина вручную стирала детские пеленки и не только.

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Бытовая техника, конечно, была. Но изготавливалась она, как правило, на заводах оборонной промышленности. Поэтому – сначала танки, а затем тазики.

Жителям села бытовая техника могла только сниться. В сельмаге весь ассортимент часто ограничивался хлебом, трехлитровой банкой томатного сока и спичками. Народ СССР официально был разбит на 4 "сорта".

Выше – это Москва, Ленинград, отдельные столицы республик, Прибалтика. Первая категория – промышленные регионы (Донбасс, Урал, Север). Вторая категория – все остальные города. И третья категория – сельская местность, райцентры,

– вспомнил историк и писатель Павел Бондаренко.

Если упростить, то какая-то роскошь, например, электрочайник, в селе мог оказаться только, если крестьянин не поленится преодолеть сотни километров до города первой или второй категории.

Какая техника была в советских квартирах

Настоящая советская стиральная машинка не имела ничего общего с современной. Подогрев воды в машине не предусматривался. То есть хозяйка ставила огромную выварку на плиту, кипятила воду, заливала ее. Тогда закладывала вещи и включала таймер.



Процесс стирки в СССР

Чтобы сохранить белизну вещей, домохозяйки обязательно добавляли в воду редкую "химатуру", известную как синька. Стирать было просто. Машинки умели выполнять только две команды: "старт" и "стоп".

Нормальная хозяйка отжимали вручную. Потом это все бросалось в ванну и там полоскалось. Потому что здесь не предусмотрен режим полоскания,

– рассказал Бондаренко.

Были и плюсы. Простой, но воинственный дизайн советских стиралок сразу оценили дети.

Электроутюг – то, что было в каждой семье и не считалось дефицитом. Дополнял изобилие счастливой семьи и пылесос. Абсолютно космический аппарат

"Единственный аппарат, который назвали правильно – это пылесос" Ракета ". Гудел так, как Гагарин на взлет идет. Сейчас иногда слышать, когда соседи пылесосят. Но это – ничто по сравнению с тем, как было в СССР", – отметил историк.



​Так выглядела "Ракета"

Беспощадный гул и вибрации никого особо не смущал. Такие пылесосы работали почти в каждой советской квартире.

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Телевизор. Он был предметом особой гордости, а в ранние годы и показателем достатка. Первоначальные версии телевизоров – ламповые. В те времена никого не удивляла фраза "подожди, пока телевизор нагреется".



Телевизор считался роскошью

Переключение каналов – специальной пластмассовой ручкой. Это было непросто, дети часто не справлялись. Еще один железный метод починить телевизор или выровнять изображение: смачно стукнуть по корпусу.

В многоквартирном доме прекрасно знали, у кого какой телевизор, и часто ходили в гости на телепросмотр. У кого телевизор был цветной – дверь не закрывалась.

Кухонная техника в Союзе

Перебираемся на кухню. Без холодильника ее трудно представить. Но если семья уже потратилась на телевизор? Приходилось чем-то жертвовать. И продукты и в дальнейшем хранились дедовскими методами: на балконе или в свешенной сумкеиз окна.

Первые советские холодильники объединяли под одной дверью морозильную камеру и общее отделение Поэтому фраза "пора разморозить холодильник" звучала как минимум раз в месяц. Это очень непростая процедура.

Советские холодильники были преимущественно белыми

Дело размораживания часто поручали детям. Процедура считалась завершенной, когда таял весь лед

Легенда советской кухни – механическая мясорубка. Конечно, была и электро – но она была огромным дефицитом. А вот с механической все просто. Основу прикручивали к столу, механическую часть собирали, как конструктор.

Механическая мясорубка была в каждом советском доме

Уже значительно позже станет доступным еще один дефицитный товар – кофемолка. В квартирах устанавливали и так называемые газовые колонки. Это обеспечивало горячей водой те микрорайоны, где не было централизованного снабжения.

На сказочных и немного бестолковых мультперсонажей были похожими и тогдашние миксеры, фены, плойки. Символом эпохи стали электровафельницы.

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У многих такие предметы бытовой техники работают до сих пор. Но техника была далека от идеала и часто не справлялась со своими функциями. Но следует признать – очень упрощала жизнь в СССР.

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