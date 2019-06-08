17:38
8 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, 7 июня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, 7 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек

      Вспомнить все 42 Читати новину українською

      Часто она была неуклюжей, нефункциональной и производилась на военных заводах. Из-за этого ей уделяли мало внимания. Тем более, что дизайн могли откуда и украсть. Но были ли у советских хозяек другие и лучшие помощники, чем бытовая техника?

      Кто какую роскошь мог себе позволить

      Советские спутники уже давно исследовали просторы космоса, а ядерные ракеты грозно целились на Америку. В это время где-то в глубинке советская женщина вручную стирала детские пеленки и не только.

      Читайте также: Вспомнить Всё: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности

      Бытовая техника, конечно, была. Но изготавливалась она, как правило, на заводах оборонной промышленности. Поэтому – сначала танки, а затем тазики.

      Жителям села бытовая техника могла только сниться. В сельмаге весь ассортимент часто ограничивался хлебом, трехлитровой банкой томатного сока и спичками. Народ СССР официально был разбит на 4 "сорта".

      Выше – это Москва, Ленинград, отдельные столицы республик, Прибалтика. Первая категория – промышленные регионы (Донбасс, Урал, Север). Вторая категория – все остальные города. И третья категория – сельская местность, райцентры,
      – вспомнил историк и писатель Павел Бондаренко.

      Если упростить, то какая-то роскошь, например, электрочайник, в селе мог оказаться только, если крестьянин не поленится преодолеть сотни километров до города первой или второй категории.

      Какая техника была в советских квартирах

      Настоящая советская стиральная машинка не имела ничего общего с современной. Подогрев воды в машине не предусматривался. То есть хозяйка ставила огромную выварку на плиту, кипятила воду, заливала ее. Тогда закладывала вещи и включала таймер.

      СРСР
      Процесс стирки в СССР

      Чтобы сохранить белизну вещей, домохозяйки обязательно добавляли в воду редкую "химатуру", известную как синька. Стирать было просто. Машинки умели выполнять только две команды: "старт" и "стоп".

      Нормальная хозяйка отжимали вручную. Потом это все бросалось в ванну и там полоскалось. Потому что здесь не предусмотрен режим полоскания,
      – рассказал Бондаренко.

      Были и плюсы. Простой, но воинственный дизайн советских стиралок сразу оценили дети.

      Электроутюг – то, что было в каждой семье и не считалось дефицитом. Дополнял изобилие счастливой семьи и пылесос. Абсолютно космический аппарат

      "Единственный аппарат, который назвали правильно – это пылесос" Ракета ". Гудел так, как Гагарин на взлет идет. Сейчас иногда слышать, когда соседи пылесосят. Но это – ничто по сравнению с тем, как было в СССР", – отметил историк.

      СРС
      ​Так выглядела "Ракета"

      Беспощадный гул и вибрации никого особо не смущал. Такие пылесосы работали почти в каждой советской квартире.

      Читайте также: Вспомнить Всё: Железный занавес. часть 1

      Телевизор. Он был предметом особой гордости, а в ранние годы и показателем достатка. Первоначальные версии телевизоров – ламповые. В те времена никого не удивляла фраза "подожди, пока телевизор нагреется".


      Телевизор считался роскошью

      Переключение каналов – специальной пластмассовой ручкой. Это было непросто, дети часто не справлялись. Еще один железный метод починить телевизор или выровнять изображение: смачно стукнуть по корпусу.

      В многоквартирном доме прекрасно знали, у кого какой телевизор, и часто ходили в гости на телепросмотр. У кого телевизор был цветной – дверь не закрывалась.

      Кухонная техника в Союзе

      Перебираемся на кухню. Без холодильника ее трудно представить. Но если семья уже потратилась на телевизор? Приходилось чем-то жертвовать. И продукты и в дальнейшем хранились дедовскими методами: на балконе или в свешенной сумкеиз окна.

      Первые советские холодильники объединяли под одной дверью морозильную камеру и общее отделение Поэтому фраза "пора разморозить холодильник" звучала как минимум раз в месяц. Это очень непростая процедура.

      Советские холодильники были преимущественно белыми

      Дело размораживания часто поручали детям. Процедура считалась завершенной, когда таял весь лед

      Легенда советской кухни – механическая мясорубка. Конечно, была и электро – но она была огромным дефицитом. А вот с механической все просто. Основу прикручивали к столу, механическую часть собирали, как конструктор.

      СРСР побутова технікаМеханическая мясорубка была в каждом советском доме

      Уже значительно позже станет доступным еще один дефицитный товар – кофемолка. В квартирах устанавливали и так называемые газовые колонки. Это обеспечивало горячей водой те микрорайоны, где не было централизованного снабжения.

      На сказочных и немного бестолковых мультперсонажей были похожими и тогдашние миксеры, фены, плойки. Символом эпохи стали электровафельницы.

      Читайте также: Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2

      У многих такие предметы бытовой техники работают до сих пор. Но техника была далека от идеала и часто не справлялась со своими функциями. Но следует признать – очень упрощала жизнь в СССР.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      Меган Маркл впервые появилась на публике после родов: яркие фото
      сегодня
      723
      Теги: История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Провал реформи: як українці потерпають від не доброчесних суддів
      сегодня , 17:00 Провал реформи: як українці потерпають від не доброчесних суддів
      Роман Маселко 26
      Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      сегодня , 02:39 Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      706
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      7 июня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      447
      Зеленський – величезна проблема для Путіна, – Der Tagesspiegel
      сегодня , 16:10 Зеленський – величезна проблема для Путіна, – Der Tagesspiegel
      Світові Медіа 4398
      Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      сегодня , 12:00 Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      Олексій Чибісов 2718
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук