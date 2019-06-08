Згадати Все: Помічники радянських господинь

Часто вона була незграбна, нефункціональна та вироблялася на військових заводах. Через те їй приділяли мало уваги. Тим більше, що дизайн могли звідкись та й поцупити. Але чи була у радянських господинь інші й кращі помічник, ніж побутова техніка?

Хто яку розкіш міг собі дозволити

Радянські супутники вже давно досліджували простори космосу, а ядерні ракети грізно цілилися на Америку. В цей час десь у глибинці радянська жінка вручну прала дитячі пелюшки і не тільки.

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Побутова техніка, звісно, була. Та виготовлялася вона, як правило, на заводах, залучених до оборонної промисловості. Тому – спочатку танки, а потім тазики.

Мешканцям села побутова техніка могла лише снитися. У сільмазі весь асортимент часто обмежувався хлібом, трилітровими банками томатного соку й сірниками. Народ СРСР офіційно був розбитий на 4 "сорти".

Вищий – це Москва, Ленінград, окремі столиці республік, Прибалтика. Перша категорія – промислові регіони (Донбас, Урал, Північ). Друга категорія – всі інші міста. Й третя категорія – сільська місцевість, райцентри,

– пригадав історик та письменник Павло Бондаренко.

Якщо спростити, то якась розкіш, наприклад, електрочайник, у селі міг опинитися лише, якщо селянин не полінується подолати сотні кілометрів до міста першої або другої категорії.

Яка техніка була в радянських квартирах

Справжня радянська пральна машинка не мала нічого спільного із сучасною. Підігрів води в машині не передбачався. Тобто хазяйка ставила величезну виварку на плиту, кип'ятила воду, заливала її. Тоді закладала речі й вмикала таймер.



Процес прання в СРСР

Щоб зберегти білизну речей, домогосподарки обов'язково додавали у воду рідкісну "хіматуру", знану як синька. Прати було просто. Машинки вміли виконувати лише дві команди: "старт" і "стоп".

Нормальна хазяйка віджимала вручну. Потім це все кидалося у ванну й там полоскалось. Бо тут же не передбачений режим полоскання,

– розповів Бондаренко.

Були й плюси. Простий, але войовничий дизайн радянських пралок відразу оцінили діти.

Електропраска – те, що було в кожній сім'ї й не вважалося дефіцитом. Доповнював достаток щасливої родини й порохотяг. Абсолютно космічний апарат

"Єдиний апарат, який назвали правильно то це порохотяг "Ракета". Гудів так, як Гагарін на взліт йде. Зараз інколи чути, коли сусіди пилососять. Але це – ніщо в порівнянні з тим, як було за СРСР", – наголосив історик.



​Так виглядала "Ракета"

Нещадний гул та вібрації нікого особливо не бентежив. Такі порохотяги працювали майже в кожній радянській квартирі.

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Телевізор. Він був предметом особливої гордості, а в ранні роки й показник достатку. Первісні версії телевізорів – лампові. У ті часи нікого не дивувала фраза "почекай, поки телевізор нагріється".



Телевізор вважався розкішшю

Перемикання каналів – спеціальною пластмасовою ручкою. Це було непросто, діти часто не справлялися. Ще один залізний метод полагодити телевізор чи вирівняти зображення: смачно стукнути по корпусу.

У багатоквартирному домі чудово знали, в кого який телевізор, і часто ходили в гості на телеперегляд. У кого телевізор був кольоровий – двері не зачинялись.

Кухонна техніка в Союзі

Перебираємось до кухні. Без холодильника її важко уявити. Але якщо сім'я вже потратилась на телевізор? Доводилось чимось жертвувати. І продукти й надалі зберігали дідівськими методами: на балконі чи звішуючи торбу з вікна.

Перші радянські холодильники поєднували за одними дверима морозильну камеру й загальне відділення Тож фраза "пора розморозити холодильник" звучала щонайменше раз в місяць. Це була дуже непроста процедура.



Радянські холодильники були переважно білими

Справу розмороження часто доручали дітям. Процедура вважалася завершеною, коли розтавав увесь лід

Легенда радянської кухні – механічна м'ясорубка. Звісно ж, була й електро – але на неї був шалений дефіцит. А от з механічною все просто. Основу прикручували до столу, механічну частину збирали наче конструктор.



Механічна м'ясорубка була в кожному радянському домі

Вже значно пізніше стане доступною ще один дефіцитний товар – кавомолка. У квартирах встановлювали й так звані газові колонки. Це забезпечувало гарячою водою ті мікрорайони, де не було централізованого постачання.

На казкових й трохи безтолкових мультперсонажів були схожими й тодішні міксери, фени, плойки. Символом епохи стали електровафельниці.

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У багатьох такі предмети побутової техніки працюють і досі. Та техніка була далекою від ідеалу й часто не справлялася зі своїми функціями. Але слід визнати – дуже спрощувала життя в СРСР.

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