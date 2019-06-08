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      Згадати Все: Помічники радянських господинь

      Згадати все 139 Читать новость на русском

      Часто вона була незграбна, нефункціональна та вироблялася на військових заводах. Через те їй приділяли мало уваги. Тим більше, що дизайн могли звідкись та й поцупити. Але чи була у радянських господинь інші й кращі помічник, ніж побутова техніка?

      Хто яку розкіш міг собі дозволити

      Радянські супутники вже давно досліджували простори космосу, а ядерні ракети грізно цілилися на Америку. В цей час десь у глибинці радянська жінка вручну прала дитячі пелюшки і не тільки.

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      Побутова техніка, звісно, була. Та виготовлялася вона, як правило, на заводах, залучених до оборонної промисловості. Тому – спочатку танки, а потім тазики.

      Мешканцям села побутова техніка могла лише снитися. У сільмазі весь асортимент часто обмежувався хлібом, трилітровими банками томатного соку й сірниками. Народ СРСР офіційно був розбитий на 4 "сорти". 

      Вищий – це Москва, Ленінград, окремі столиці республік, Прибалтика. Перша категорія – промислові регіони (Донбас, Урал, Північ). Друга категорія – всі інші міста. Й третя категорія – сільська місцевість, райцентри,
      – пригадав історик та письменник Павло Бондаренко.

      Якщо спростити, то якась розкіш, наприклад, електрочайник, у селі міг опинитися лише, якщо селянин не полінується подолати сотні кілометрів до міста першої або другої категорії.

      Яка техніка була в радянських квартирах

      Справжня радянська пральна машинка не мала нічого спільного із сучасною. Підігрів води в машині не передбачався. Тобто хазяйка ставила величезну виварку на плиту, кип'ятила воду, заливала її. Тоді закладала речі й вмикала таймер.

      СРСР
      Процес прання в СРСР

      Щоб зберегти білизну речей, домогосподарки обов'язково додавали у воду рідкісну "хіматуру", знану як синька. Прати було просто. Машинки вміли виконувати лише дві команди: "старт" і "стоп". 

      Нормальна хазяйка віджимала вручну. Потім це все кидалося у ванну й там полоскалось. Бо тут же не передбачений режим полоскання,
      – розповів Бондаренко.

      Були й плюси. Простий, але войовничий дизайн радянських пралок відразу оцінили діти.

      Електропраска – те, що було в кожній сім'ї й не вважалося дефіцитом. Доповнював достаток щасливої родини й порохотяг. Абсолютно космічний апарат

      "Єдиний апарат, який назвали правильно то це порохотяг "Ракета". Гудів так, як Гагарін на взліт йде. Зараз інколи чути, коли сусіди пилососять. Але це – ніщо в порівнянні з тим, як було за СРСР", – наголосив історик.

      СРС
      ​Так виглядала "Ракета"

      Нещадний гул та вібрації нікого особливо не бентежив. Такі порохотяги працювали майже в кожній радянській квартирі.

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      Телевізор. Він був предметом особливої гордості, а в ранні роки й показник достатку. Первісні версії телевізорів – лампові. У ті часи нікого не дивувала фраза "почекай, поки телевізор нагріється".


      Телевізор вважався розкішшю

      Перемикання каналів – спеціальною пластмасовою ручкою. Це було непросто, діти часто не справлялися. Ще один залізний метод полагодити телевізор чи вирівняти зображення: смачно стукнути по корпусу.

      У багатоквартирному домі чудово знали, в кого який телевізор, і часто ходили в гості на телеперегляд. У кого телевізор був кольоровий – двері не зачинялись.

      Кухонна техніка в Союзі

      Перебираємось до кухні. Без холодильника її важко уявити. Але якщо сім'я вже потратилась на телевізор? Доводилось чимось жертвувати. І продукти й надалі зберігали дідівськими методами: на балконі чи звішуючи торбу з вікна.

      Перші радянські холодильники поєднували за одними дверима морозильну камеру й загальне відділення Тож фраза "пора розморозити холодильник" звучала щонайменше раз в місяць. Це була дуже непроста процедура.


      Радянські холодильники були переважно білими

      Справу розмороження часто доручали дітям. Процедура вважалася завершеною, коли розтавав увесь лід

      Легенда радянської кухні – механічна м'ясорубка. Звісно ж, була й електро – але на неї був шалений дефіцит. А от з механічною все просто. Основу прикручували до столу, механічну частину збирали наче конструктор.

      СРСР побутова техніка
      Механічна м'ясорубка була в кожному радянському домі

      Вже значно пізніше стане доступною ще один дефіцитний товар – кавомолка. У квартирах встановлювали й так звані газові колонки. Це забезпечувало гарячою водою ті мікрорайони, де не було централізованого постачання.

      На казкових й трохи безтолкових мультперсонажів були схожими й тодішні міксери, фени, плойки. Символом епохи стали електровафельниці

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      У багатьох такі предмети побутової техніки працюють і досі. Та техніка була далекою від ідеалу й часто не справлялася зі своїми функціями. Але слід визнати – дуже спрощувала життя в СРСР.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Згадати все СРСР Історія
      Джерело: 24 канал
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