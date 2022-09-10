В Уфе в россии вспыхнул ТРЦ – и посетители дружно принялись его грабить

В российском городе Уфа в ночь на 10 сентября вспыхнул торговый центр "Меркурий". Многие сразу начали грабить там магазины и убегать.

В частности, несколько человек брали шубы и убегали с ними в неизвестном направлении. Это подтверждают записи, обнародованные в соцсетях.

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Из горящего ТРЦ воровали технику и одежду

Огонь в целом охватил территорию площадью почти 5,5 тысячи квадратных метров бывшего колхозного рынка. За короткий промежуток времени там начала гореть крыша, а десятки местных жителей пришли на это поглазеть. Также появились и россияне, увидевшие потенциальную выгоду от события.

На видео заметно, что мародеры "работали" параллельно с продавцами. Одни хотели спасти свой товар, а другие пытались забрать что-то ценное себе.

Люди, рискуя собственной жизнью, бросаются в горящее здание и выносят оттуда вещи, одежду и бытовую технику.

– писали российские СМИ.

На месте работали полицейские, пытавшиеся бороться с мародерством. Однако злоумышленников было слишком много и они не считались с угрозой быть задержанными.

Важно – мародерство традиционно для россиян: смотрите видео