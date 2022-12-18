При загадочных обстоятельствах у россиян ежедневно случаются пожары. В частности, стало известно, что огонь посетил Марковское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутске.

Не успели спасатели во Владивостоке потушить пламя, что горело более 14 часов, как им уже "приходится ехать" в Иркутск на нефтегазовое месторождение. 24 Канал Со ссылкой на российские СМИ сообщает, что 18 декабря вспыхнул очередной пожар в России.

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Какова площадь возгорания месторождения

Местные телеграммы Иркутска пишут, что площади распространения огня свыше тысячи квадратных метров. Эту информацию впоследствии подтвердил вражеский губернатор региона. Кроме того, по предварительным данным, пострадал один человек.