Было ли падение метеорита: в Госкосмосе ответили, почему произошла таинственная вспышка над Киевом
В Государственном космическом агентстве прокомментировали, что именно произошло на Киевщине вечером 19 апреля. По их данным, говорится о высокоэнергетическом акустическом событии.
Главный центр специального контроля Государственного космического агентства зафиксировал высокоэнергетическое акустическое событие в 21:57 19 апреля 2023 года. Однако данные о возможном сходе с орбиты американского спутника RHESSI не подтверждаются.
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Что видели украинцы вечером 19 апреля над Киевщиной
В Государственном космическом агентстве Украины объяснили, что расчетное место эпицентра взрыва – в Киевской области.
Это событие, вероятно, связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы. Однако информация еще уточняется.
Наиболее вероятно, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид,
– заявили в Государственном космическом агентстве.
Что известно о метеорите из потока Лирид
В агентстве объяснили, что каждый год в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая и оставляет метеорный поток Лириды.
Лириды – это очень быстрые и яркие метеоры, которые оставляет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак – яркие вспышки, или так называемые "огненные шары",
– говорится в сообщении.
В Государственном космическом агентстве объяснили, что метеорный поток Лириды является одним из самых древних, известных человечеству. Его наблюдали китайцы в 687 году до нашей эры.
Лириды называются от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.
Более того, сейчас Земля еще находится под шлейфом кометы Тэтчера, оставляющей метеоритный поток Лириды. В него наша планета попала 15 апреля 2023 года, а выйдет – 29 апреля 2023 года. Пик звездопада – 21 апреля.Обратите внимание! Подобный случай произошел во Франции 13 февраля 2023 года. Тогда метеор упал над северной Францией, он сгорел в атмосфере. Люди также увидели освещенное небо, вспышку также зафиксировали очевидцы и камеры наблюдения
Что известно о событии в Киеве
- Вспышку над Киевщиной зафиксировали вечером 19 апреля. После этого в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
- Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что предварительно причиной вспышки стало падение спутника NASA. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что они не могут подтвердить данные о падении спутника.
- Впоследствии образовательный проект о космосе Alpha Centauri, по данным сайта Satflare, сообщил, что спутник NASA не мог упасть над Украиной, ведь траектория его движения проходит от Океании через Южную Америку до Африки, оттуда – на Ближний Восток и в Китай, а дальше снова в Океанию. То есть ближе всего к нам спутник тогда, когда пролетает над Саудовской Аравией и Ираком.
- В офисе коммуникаций NASA заявили, что на момент инцидента спутник находился на орбите.