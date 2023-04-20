Было ли падение метеорита: в Госкосмосе ответили, почему произошла таинственная вспышка над Киевом

В Государственном космическом агентстве прокомментировали, что именно произошло на Киевщине вечером 19 апреля. По их данным, говорится о высокоэнергетическом акустическом событии.

Главный центр специального контроля Государственного космического агентства зафиксировал высокоэнергетическое акустическое событие в 21:57 19 апреля 2023 года. Однако данные о возможном сходе с орбиты американского спутника RHESSI не подтверждаются.

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Что видели украинцы вечером 19 апреля над Киевщиной

В Государственном космическом агентстве Украины объяснили, что расчетное место эпицентра взрыва – в Киевской области.

Это событие, вероятно, связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы. Однако информация еще уточняется.

Наиболее вероятно, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид,

– заявили в Государственном космическом агентстве.

Что известно о метеорите из потока Лирид

В агентстве объяснили, что каждый год в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая и оставляет метеорный поток Лириды.

Лириды – это очень быстрые и яркие метеоры, которые оставляет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак – яркие вспышки, или так называемые "огненные шары",

– говорится в сообщении.

В Государственном космическом агентстве объяснили, что метеорный поток Лириды является одним из самых древних, известных человечеству. Его наблюдали китайцы в 687 году до нашей эры.

Лириды называются от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

Более того, сейчас Земля еще находится под шлейфом кометы Тэтчера, оставляющей метеоритный поток Лириды. В него наша планета попала 15 апреля 2023 года, а выйдет – 29 апреля 2023 года. Пик звездопада – 21 апреля.

Подобный случай произошел во Франции 13 февраля 2023 года. Тогда метеор упал над северной Францией, он сгорел в атмосфере. Люди также увидели освещенное небо, вспышку также зафиксировали очевидцы и камеры наблюдения

Что известно о событии в Киеве