Но Воздушные силы Украины не работали в Киевском направлении, ведь не было угрозы. Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако воздушную тревогу таки включили, ведь это неоднозначное событие.
Это вхождение какого-нибудь небесного тела, типа метеора в слои атмосферы. И происходит такая вспышка. Что-то взорвалось. Надо включить (воздушную тревогу – 24 Канал) на всякий случай, наверное. Потому что были уже и случаи, когда ракеты С-400 ЗРК прилетали без тревоги. Ведь баллистика – есть баллистика,
– подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Он отметил, поскольку что-то вспыхнуло, то на это отреагировали.
Почему в Киеве объявили воздушную тревогу после вспышки в небе: смотрите видео
Юрий Игнат рассказал, что ПВО работала на юго-восточном направлении. Так Воздушное командование "Восток" уничтожило 10 "Шахидов".
"Командующий поблагодарил всех за боевую работу. И попросил из наших символик и из плакатов не создавать мемов. Ребята работают в боевых условиях, а тут какие-то "тарелки", – сказал он.
В Воздушных силах отметили, что этого лучше не делать, ведь так может радоваться российская пропаганда.
Вспышка над Киевом: что известно
- Вечером 19 апреля в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В небе видели яркую вспышку и слышали громкие звуки.
- Глава КМВА Сергей Попко предположил, что причиной вспышки, вероятно, было падение спутника NASA.
- В NASA объяснили, что причиной вспышки мог быть совсем не спутник. Там отметили, что в этот момент он находился на орбите.
- Затем в Главном центре специального контроля заявили, что над территорией Украины зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие. По всей вероятности, это связано с входом космического тела в атмосферу.