Та Повітряні сили України не працювали на Київському напрямку, адже не було загрози. Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Однак, повітряну тривогу таки увімкнули, адже це неоднозначна подія.

Це входження якогось небесного тіла, типу метеора в шари атмосфери. І відбувається такий спалах. Щось вибухнуло. Треба ввімкнути (повітряну тривогу – 24 Канал) про всяк випадок, напевно. Тому що були вже і випадки, коли ракети С-400 ЗРК прилітали без тривоги. Адже балістика – є балістика,

– наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він зазначив, оскільки щось спалахнуло, то на це відреагували.

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Юрій Ігнат розказав, що ППО працювало на південно-східному напрямку. Так Повітряне командування "Схід" знищило 10 "Шахідів".

"Командувач подякував усім за бойову роботу. І попросив з наших символік і з плакатів не створювати мемів. Хлопці працюють в бойових умовах, а тут якісь "тарілки", – сказав він.

У Повітряних силах зауважили, що цього краще не робити, адже з цього може потішатися російська пропаганда.

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