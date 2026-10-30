Встреча в Абу-Даби: что Украина может получить, даже если мира не будет

Вопрос о возможных переговорах и встречах на техническом уровне, в частности в Абу-Даби, вызывает все больше обсуждений среди экспертов, которые пытаются выяснить, принесет ли это реальную пользу Украине.

В эфире 24 Канала доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий проанализировал, состоится ли эта встреча вообще на фоне непрекращающегося российского террора и почему Украина вынуждена участвовать в этой дипломатической игре.

Возможна ли встреча на фоне ежедневных ударов по городам?

Сомнения относительно целесообразности и вероятности встречи в Абу-Даби усиливаются постоянными российскими атаками по украинским городам: Чернигову, Сумам, Днепру и другим мирным регионам. Однако эксперт отмечает, что сейчас продолжается специфический геополитический этап войны, когда контакты пытаются поддерживать даже в условиях жестоких обстрелов.

Сами россияне избегают термина "переговоры", называя возможный формат исключительно "консультациями". К процессу непосредственно привлечены Соединенные Штаты, которые стремятся найти точки соприкосновения.

После прихода Трампа ситуация геополитически изменилась, и нам теперь говорят, что мы должны постоянно общаться с россиянами. Это такой этап. На следующем этапе все может измениться, и мы снова прекратим любую коммуникацию и будем говорить исключительно языком оружия. Но пока этот этап продолжается,

– отметил аналитик.

Теоретически Украина могла бы использовать такую площадку для решения практических вопросов, например, достижения так называемого энергетического перемирия и защиты критически важной инфраструктуры.

Логическая асимметрия: почему Путин не планирует прекращение огня?

Главная проблема подобных встреч заключается в том, что действия Владимира Путина не соответствуют здравой логике. Колоссальные человеческие и материальные потери не останавливают Кремль, поэтому реального прекращения огня Россия пока не планирует.

Кроме того, Москва категорически сопротивляется привлечению европейских лидеров, ведь именно они пытаются разоблачить блеф Кремля и доказать отсутствие реальных уступок со стороны агрессора.

Вопрос с Трампом фактически решен на геополитическом уровне. Соответственно, нам крайне важно привлечь туда наших европейских партнеров, на которых можно положиться и с которыми гораздо безопаснее вести диалог, чем оставаться один на один,

– отметил эксперт.

Поэтому Москва пытается ограничить круг участников только США или посредниками с Ближнего Востока.

Почему Украина должна играть в эту игру?

Несмотря на понимание намерений противника, Киев не может просто проигнорировать предложения о встречах. Если Украина откажется от консультаций, на нее начнется масштабное политическое давление со стороны международных партнеров.

Кроме того, Кремль мгновенно использует отказ для усиления информационной пропаганды по методичкам:

с обвинениями Украины в том, что она "не стремится к миру";

нарративами о том, что "Зеленский обогащается на войне и не заинтересован в ее завершении";

циничными упреками, будто Украина сама спровоцировала конфликт и хочет лишь истребления россиян.

Но мы должны играть в эту игру… Потому что, если мы сейчас откажемся, нас будут расспрашивать и оказывать на нас давление: ага, вы не хотите мира? Это станет еще одним поводом для Путина, чтобы заявить, что Зеленский хочет исключительно продолжать войну,

– пояснил эксперт.

Именно поэтому Украина вынуждена действовать гибко, участвовать в технических консультациях и демонстрировать конструктивный подход, одновременно отстаивая свои "красные линии". Ранее мы писали, что эксперты уже подробно объясняли, что на самом деле означают последние заявления Кремля относительно мирных переговоров, а в Офисе Президента подчеркивали, почему формального контакта лидеров недостаточно для установления справедливого мира.

Как Украина и Россия пришли к переговорам в Абу-Даби

Украина еще в начале октября заявила о готовности к трехсторонним переговорам с США и Россией. Киев также предложил несколько вариантов прекращения огня, в частности, касающихся энергетики, Черного моря и гуманитарных вопросов.

Впоследствии стороны договорились о новом раунде переговоров в ноябре. Среди возможных площадок рассматривали Абу-Даби и Швейцарию, а главной целью называли подготовку к встрече на высшем уровне.

В то же время ожидания от встречи остаются сдержанными. Украинские представители не рассчитывают на быстрый прорыв, но считают важным использовать переговоры для достижения конкретных договоренностей, в частности о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.