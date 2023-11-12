Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что людям хочется верить в какие-то мощные результаты после встречи Байдена с Си. Особенно на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке. Но надежд на это немного.

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Скорее всего, Си будет настаивать на том, чтобы ему отдали в виде "жертвы" Тайвань. За это Китай может сделать многое, в том числе и повлиять на Путина. Сомнительно, что США согласятся на такой шаг.

Я бы сказал, если и проблемы какие-нибудь начнут решаться, то через договоренности Вашингтона – Пекина. Два главных игрока могут принципиально о чем-то договориться и найти баланс интересов для достижения определенных решений. Но, конечно, могу ошибаться. Понимаю скепсис людей на этот счет,

– сказал Фейгин.

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Может ли Китай бросить Путина

Как заверил Фейгин, не стоит исключать вариант, что Китай может "кинуть" Путина. Если смотреть на все с экономической точки зрения, то 200 миллиардов товарооборота с Россией не сравнятся с 750-800 миллиардами, которые Китай имеет с Соединенными Штатами.

Кроме того, Си сейчас вообще прям ничего не нужно делать, чтобы продолжать медленную экспансию России. Москва сама бежит к Китаю.

Москва со всеми ресурсами и возможностями бежит в объятия Пекина. У России никаких вариантов для глобального развития в обход Пекина нет. А у Китая есть много вариантов. Может "кинуть", а может не "кинуть". Поэтому вполне можно представить, что Пекин пожертвует пешкой ради короля,

– отметил Фейгин.

Встреча Си и Байдена: коротко