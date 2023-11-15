США поставили Китай перед выбором: как это отразится на переговорах

Си Цзиньпин прилетел в Соединенные Штаты, где встретится с Джо Байденом. Вашингтону очень важно поддерживать прямой контакт с Пекином , но отступать от своих интересов Китай не согласится.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Кроме того, он пояснил, какие рычаги влияния имеет Пекин, в частности Россию.

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США не перетянет Китай на сторону Запада

На встрече в Сан-Франциско Китай, в любом случае, будет отстаивать исключительно свои интересы. И США готовы к этому, ведь их главное стремление – установить с Пекином надежный канал связи, который помог бы понимать логику его действий.

США поставили Китай перед выбором: если вы хотите получить доступ к технологиям и рынкам, то не помогаете России. Как только вы начинаете помогать России – попадаете под такие же санкции,

– объяснил Краев.

Политика Вашингтона относительно Китая достаточно прагматична, ведь американские чиновники понимают, что независимо от того, будет ли соблюдать Пекин правила или нарушать их, он все равно будет оставаться конкурентом США. Впрочем, администрация Байдена считает, что с таким же прагматичным Китаем можно договориться хотя бы о базовых вещах.

Влияние Китая на Россию

В то же время, в течение всего 2023 года отношения Москвы и Пекина были крайне напряженными. Началось это с визита Си к Владимиру Путину, сразу после которого Россия приняла решение разместить ядерное оружие в Беларуси, пытаясь проверить "красные линии" Китая.

А уже летом Кремль испортил свое реноме выходом из зерновой сделки, которая была полезной для Пекина. И в ответ на это Китай начал оказывать давление на Россию на дипломатическом и экономическом уровнях.

Показателен здесь проект газопровода "Сила Сибири 2", на который в Кремле очень рассчитывали. Однако на встрече в Китае российская делегация получила отпор, и теперь Пекин перенаправляет свои инвестиции на строительство новой линии газопровода с Туркменистаном.

Александр Краев об экономической политике Китая: смотрите видео

"Еще в начале прошлого года было трудно представить, что Китай готов бросить 15-летний проект с россиянами ради контактов с Туркменистаном. Но сейчас мы живем в таких реалиях. На самом деле у Китая есть свои рычаги влияния на Россию и они в первую очередь – экономические", – отметил Краев.

Сегодня Россия является невалидным активом и вкладываться в нее – риск. Сейчас страховые компании в большинстве своем не будут браться за сделки, если в них принимают участие российские контрагенты. Россия стала токсичной с дипломатической точки зрения страной, и именно поэтому отказ от углубления экономического сотрудничества с Москвой – вопрос прагматики для Китая.

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